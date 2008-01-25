Що робити, якщо болить зуб? Як швидко позбутися зубного болю?

Причини виникнення зубного болю

Травма або пошкодження всього зуба чи його частини є досить частою причиною виникнення зубного болю (денталгії). Руйнування зуба — результат деструкції каріозної порожнини при карієсі.

У пацієнтів може відзначатися денталгія у разу карієсу, коли уражені більш глибокі структури зуба.

Зовнішній твердий шар зуба — емаль. Розташований під емаллю м’якший шар — це дентин. Він є більш чутливою структурою, що містить мікроскопічні трубочки, що виходять із центру зуба. У центрі зуба розташована пульпова камера, у якій знаходиться пульпа, що складається з кровоносних судин та нервових волокон.

Якщо карієс вражає як емаль, так і дентин, каріозна порожнина може бути причиною дискомфорту, який відчуває пацієнт.

Більш глибока каріозна порожнина наближається до центру зуба, швидше за все вона стане першопричиною денталгії, оскільки у такому разі спостерігається значне ураження структур зуба.

Окрім карієсу, можливі наступні причини денталгії.

Абсцес зуба — це патологічний стан, за якого інфекція розвивається у внутрішніх структурах зуба, а також поширюється на його корінь та кісткову тканину, що оточує зуб.

Травматичне ураження зуба або його перелом. Перелом зуба здатний оголити чутливий дентин та навіть пульпу. У деяких випадках переломи не такі явні, хоча лінія перелому може проходити глибоко в зубі (тріщина зуба), тим самим викликаючи біль у разі натискання під час відкушування або жування.

Стоматологічна обробка зуба. Після пломбування або встановлення коронки зуб може бути чутливішим. Це є характерним у разі глибокого карієсу, коли обсяг стоматологічної обробки для повного виліковування каріозного зуба є значним. Разом з тим слід зазначити, що якщо інші тканини зуба є здоровими, зубний біль у такому разі досить швидко минає.

Бруксизм (нічний скрип зубами). При бруксизмі досить часто можуть відмічати пошкодження зубів, за наявності якого спостерігається їх підвищена чутливість до подразників.

Інфекційні ураження ясен чи пародонту. При інфекційному ураженні ясен спостерігається їх запалення — гінгівіт. У разі інфекційного ураження пародонту, комплексу тканин, що утримують зуб у альвеолі (лунці), виникає пародонтит. При гінгівіті та/або пародонтиті спостерігаються кровоточивість, запалення та набряклість ясен та/або пародонту. Оскільки ясна та пародонт дуже добре іннервуються середньою та нижньою гілками трійчастого нерва, ці захворювання часто супроводжуються денталгією.

Відкриті корені зубів. Коли ясна не покривають корені зубів, їх поверхні можуть бути більш чутливими до таких подразників, як процес чищення зубною щіткою або температура продуктів харчування та напоїв.

Запалення приносових пазух або синусит. Оскільки корені верхніх молярів розташовані близько до гайморових пазух, запалення у гайморовій пазусі може викликати чутливість верхніх молярів та денталгію.

«Зуби мудрості», або треті моляри. Найчастіше у ротовій порожнині не вистачає місця для цих зубів. У результаті треті моляри повністю або частково застрягають у щелепі або під яснами.

У зв’язку з поганою доступністю треті моляри складно очистити від залишків їжі, тому досить часто ці зуби є сприйнятливими до розвитку карієсу, пульпіту та інших стоматологічних захворювань.

Проблеми з третіми молярами можуть викликати появу денталгії різної інтенсивності: від тупого до сильного болю внаслідок тиску у разі прорізування, інфекційного ураження ясен та/або пародонту, карієсу, пульпіту або інших стоматологічних захворювань.

Які таблетки краще приймати у разі зубного болю?

Анальгетики при зубному болю

Часто люди запитують: «Як знеболити зуб?»; «Які таблетки від зубного болю слід приймати?»; «Що робити, якщо болить зуб?»; «Коли у дитини болить зуб, чим можна знеболити?».

Відповідаючи на ці питання, слід зазначити, що для купірування зубного болю у стоматологічній практиці застосовують препарати у формі таблеток від зубного болю, — це парацетамол, а також лікарські засоби фармакотерапевтичної групи нестероїдних протизапальних препаратів, їх представників та дози буде вказано нижче.

Також слід зазначити, що для усунення зубного болю деякі пацієнти використовують наркотичні анальгетики, проте гарантований розвиток залежності у разі прийому ліків цієї фармакотерапевтичної групи робить таке застосування небажаним, особливо в амбулаторних умовах, коли належний контроль відсутній.

Парацетамол (синонім: ацетамінофен). Застосовують наступні дози парацетамолу у разі зубного болю:

для дорослих: 325–650мг кожні 4–6 год або 1 г кожні 8 год;

для дітей: 10 мг/кг маси тіла кожні 4 год або 15 мг/кг маси тіла кожні 6 год всередину (Poveda-Roda R. et al., 2007).

Комбіновані препарати, основною діючою речовиною яких є парацетамол, що застосовуються у разі зубного болю. Застосовують наступні дози у разі зубного болю:

для дорослих та дітей віком від 12років: по 1–2 таблетки кожні 4–6 год у разі необхідності;

для дітей віком до 12років: не рекомендуються для застосування у дітей цієї вікової категорії.

Ібупрофен. Застосовують наступні дози ібупрофену у разі зубного болю:

для дорослих: 400–600 мг кожні 6–8 год всередину;

для дітей: 20 мг/кг/добу, що розподілені на 3–4 прийоми (Poveda-Roda R. et al., 2007).

Кеторолаку трометамін. Застосовують наступні дози кеторолаку трометаміну у разі зубного болю:

для дорослих та дітей віком від 16років: стартова доза становить 20 мг, потім по 10 мг кожні 4–6 год;

для дітей: протипоказаний для застосування у дітей віком до 16років (Poveda-Roda R. et al., 2007).

Диклофенак. Застосовують наступні дози диклофенаку у разі зубного болю:

для дорослих: 50 мг кожні 8 год;

для дітей: протипоказаний для застосування у дітей (Poveda-Roda R. et al., 2007).

Метамізол натрію. Застосовують наступні дози метамізолу натрію у разі зубного болю:

для дорослих та дітей віком від 14років: по 250–500 мг кожні 12–24 год. Максимальна добова доза — 1 г;

для дітей віком 12–14років: по 250 мг кожні 12 год;

для дітей віком до 12років: протипоказаний для прийому дітьми цього віку.

Комбіновані препарати на основі метамізолу натрію, що застосовуються у разі зубного болю. Використовують наступні дози:

для дорослих та дітей віком від 15років: по 1 таблетці кожні 12–24 год. Максимальна доза — 2 таблетки;

для дітей віком до 15років: не застосовують у дітей цієї вікової категорії.

Німесулід. Відповідаючи на запитання: «Як приймати німесулід у разі зубного болю?», слід зазначити, що у такому разі застосовують наступні дози:

для дорослих та дітей віком від 12років: 100 мг кожні 12 год;

для дітей: протипоказаний для застосування у дітей віком до 12років.

Перед застосуванням будь-якого препарату у разі зубного болю обов’язково ознайомтеся з повною інструкцією для застосування цього лікарського засобу!

Як часто можна приймати знеболювальні препарати у разі зубного болю?

Слід зазначити, що оскільки для вищезгаданих нестероїдних протизапальних препаратів зареєстрований досить великий перелік небажаних реакцій, приймати ці фармакотерапевтичні засоби для усунення зубного болю слід протягом мінімально можливого періоду часу.

За першої ж нагоди слід негайно звернутися до фахівця — лікаря-стоматолога, або зубного лікаря — для встановлення першопричини денталгії, визначення тактики подальшого лікування при діагностованому захворюванні, основним симптомом якого є зубний біль.

Що робити, якщо зубний біль турбує вночі?

Якщо у Вас виник зубний біль уночі, слід звернутися до найближчого медзакладу, що уклав договір з Національною службою здоров’я України щодо надання ургентної стоматологічної допомоги, у якій є черговий лікар–стоматолог, або зубний лікар, чи до будь-якого іншого медичного закладу будь-якої форми власності, що надає стоматологічну допомогу за умови його роботи в нічний час.

У разі неможливості такого звернення слід застосувати один з вищезгаданих препаратів та вранці відвідати найближчий медичний заклад, у якому надають стоматологічну допомогу.

Народні методи лікування при зубному болю

Слід пам’ятати, що наведені нижче методи лікування при зубному болю є короткостроковими, й вони жодним чином не замінюють кваліфіковану стоматологічну допомогу.

Холодний компрес. Його можна застосовувати для зниження інтенсивності болю, особливо якщо його причиною стала будь-яка травма.

Холодний компрес викликає звуження кровоносних судин у ділянці зубного болю. Це дещо знижує його інтенсивність. Також холод може зменшити набряк та запалення.

Щоб використати цей метод, прикладіть загорнутий у рушник пакет з льодом до хворого місця на 20 хв за один раз. Цю процедуру слід повторювати кожні кілька годин.

Олія гвоздики. Олія гвоздики ефективно зменшує вираженість зубного болю та запалення. Вона містить евгенол — природний антисептик. Слід додати кілька крапель олії гвоздики в невелику склянку з водою (близько 100 мл) та прополоскати ротову порожнину. Цю процедуру можна повторити декілька разів на добу.

Часник. Завдяки наявності аліцину часник має антибактеріальні властивості. Розчавіть один або декілька зубчиків часнику таким чином, щоб вийшла паста, а потім нанесіть її на хворе місце на 15–20 хв, після чого слід прополоскати ротову порожнину теплою водою. Цю процедуру можна повторювати кілька разів на добу.

Висновок

Зубний біль — це не тільки стан, що викликає дискомфорт у людини, але й захисний механізм, що сигналізує про наявність тих чи інших станів або захворювань зубів, ясен, пародонту, кісткової тканини щелеп та/або анатомічних структур, розташованих поруч. Тому пацієнту не слід тривалий час займатися самолікуванням, обираючи найсильніший засіб у разі зубного болю, у такому разі йому слід звернутися до кваліфікованого лікаря-стоматолога або зубного лікаря для лікування та подальшої профілактики захворювання, що спричинило денталгію.