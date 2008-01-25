Що робити у разі укусу кліща?
Укуси кліщів можуть призводити до розвитку різноманітних захворювань. Одне з найпоширеніших — хвороба Лайма (кліщовий бореліоз).
Кліщі поширені цілий рік, але найактивнішими є в теплі місяці (квітень–вересень).
Якщо ви любите проводити час на природі, подорожувати пішки або займаєтеся садівництвом, вам слід знати, на що звертати увагу і що робити, якщо вас укусив кліщ.
Отже, у разі виявлення кліща на шкірі Центри контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) рекомендують:
- якщо кліщ прикріпився до шкіри, його слід видалити. Для видалення використовуйте пінцет з тонкими кінцями, щоб захопити його якомога ближче до шкіри. Кліща не слід крутити або смикати. Тягніть його вгору поступово. Після видалення кліща протріть місце укусу та руки спиртом або водою з милом. Позбудьтеся його, спустивши в унітаз. Якщо ви хочете принести кліща своєму лікарю для ідентифікації, помістіть його в пластиковий пакет із застібкою-блискавкою або герметичний контейнер з вологим ватним тампоном або паперовим рушником;
- проконсультуватися зі своїм лікарем: дізнайтеся, чи поширена в районі вашого проживання (районі, де вас вкусив кліщ) хвороба Лайма;
- зателефонувати своєму лікарю, якщо з’являться якісь із наступних симптомів: висипання, підвищена температура тіла, втома, головний біль, біль у м’язах і суглобах, набряк суглобів.
Діагностика захворювань, що переносяться кліщами, базується на клінічних симптомах, анамнезі укусу кліща та результатах аналізу крові (виявляють антитіла до збудника захворювання).
За більшості кліщових захворювань ефективна антибіотикотерапія.
Які є заходи профілактики укусів кліщів?
Якщо ви плануєте активний відпочинок на свіжому повітрі, особливо в лісистій місцевості, важливо дотримуватися декількох простих запобіжних заходів, щоб захистити себе від укусів кліщів:
- носіть світлий одяг з довгими рукавами і штанинами зі щільної тканини. На світлому одязі кліщ більш помітний. Обов’язково заправляйте штани в шкарпетки, черевики або туфлі, щоб кліщі не могли легко потрапити під штанини;
- застосовуйте засоби від комах. Рекомендується використовувати засоби, що містять у якості діючих речовин діетилтолуамід, пікаридин, IR3535, олію лимонного евкаліпту, параментандіол або 2-ундеканон. Також слід обробити одяг, взуття та спорядження засобами, що містять 0,5% розчин перметрину. Він зберігає захисні властивості навіть після кількаразового прання;
- повернувшись із вулиці, перевірте, чи немає на вашій шкірі чи одязі кліщів. Кліщі можуть потрапити у ваш будинок на одязі та домашніх тваринах, а потім вкусити людину, тому уважно огляньте тварин, одяг та рюкзаки;
- застосовуйте рекомендовані ветеринаром засоби для захисту вашого вихованця від кліщів;
- прийміть душ протягом 2 год після повернення до приміщення. Таким чином ви змиєте кліщів, що не прикріпилися, і знизите ризик зараження хворобою Лайма та іншими захворюваннями, що переносяться кліщами.
За матеріалами www.medicalxpress.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024