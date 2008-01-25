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Новини медицини та фармаціїЩо робити у разі укусу кліща?

Що робити у разі укусу кліща?

Опубліковано  10.04.2023

Укуси кліщів можуть призводити до розвитку різноманітних захворювань. Одне з найпоширеніших — хвороба Лайма (кліщовий бореліоз).

Кліщі поширені цілий рік, але найактивнішими є в теплі місяці (квітень–вересень).

Якщо ви любите проводити час на природі, подорожувати пішки або займаєтеся садівництвом, вам слід знати, на що звертати увагу і що робити, якщо вас укусив кліщ.

Отже, у разі виявлення кліща на шкірі Центри контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) рекомендують:

  • якщо кліщ прикріпився до шкіри, його слід видалити. Для видалення використовуйте пінцет з тонкими кінцями, щоб захопити його якомога ближче до шкіри. Кліща не слід крутити або смикати. Тягніть його вгору поступово. Після видалення кліща протріть місце укусу та руки спиртом або водою з милом. Позбудьтеся його, спустивши в унітаз. Якщо ви хочете принести кліща своєму лікарю для ідентифікації, помістіть його в пластиковий пакет із застібкою-блискавкою або герметичний контейнер з вологим ватним тампоном або паперовим рушником;
  • проконсультуватися зі своїм лікарем: дізнайтеся, чи поширена в районі вашого проживання (районі, де вас вкусив кліщ) хвороба Лайма;
  • зателефонувати своєму лікарю, якщо з’являться якісь із наступних симптомів: висипання, підвищена температура тіла, втома, головний біль, біль у м’язах і суглобах, набряк суглобів.

Діагностика захворювань, що переносяться кліщами, базується на клінічних симптомах, анамнезі укусу кліща та результатах аналізу крові (виявляють антитіла до збудника захворювання).

За більшості кліщових захворювань ефективна антибіотикотерапія.

Які є заходи профілактики укусів кліщів?

Якщо ви плануєте активний відпочинок на свіжому повітрі, особливо в лісистій місцевості, важливо дотримуватися декількох простих запобіжних заходів, щоб захистити себе від укусів кліщів:

  • носіть світлий одяг з довгими рукавами і штанинами зі щільної тканини. На світлому одязі кліщ більш помітний. Обов’язково заправляйте штани в шкарпетки, черевики або туфлі, щоб кліщі не могли легко потрапити під штанини;
  • застосовуйте засоби від комах. Рекомендується використовувати засоби, що містять у якості діючих речовин діетилтолуамід, пікаридин, IR3535, олію лимонного евкаліпту, параментандіол або 2-ундеканон. Також слід обробити одяг, взуття та спорядження засобами, що містять 0,5% розчин перметрину. Він зберігає захисні властивості навіть після кількаразового прання;
  • повернувшись із вулиці, перевірте, чи немає на вашій шкірі чи одязі кліщів. Кліщі можуть потрапити у ваш будинок на одязі та домашніх тваринах, а потім вкусити людину, тому уважно огляньте тварин, одяг та рюкзаки;
  • застосовуйте рекомендовані ветеринаром засоби для захисту вашого вихованця від кліщів;
  • прийміть душ протягом 2 год після повернення до приміщення. Таким чином ви змиєте кліщів, що не прикріпилися, і знизите ризик зараження хворобою Лайма та іншими захворюваннями, що переносяться кліщами.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  10.04.2023

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