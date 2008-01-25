Що потрібно знати про видалення зубів мудрості?

Ваш стоматолог рекомендував видалити зуб мудрості? Чого ж чекати під час та після операції?

У яких випадках рекомендують видаляти зуби мудрості?

За даними Американської асоціації щелепно-лицьових хірургів (American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons — AAOMS), зуби мудрості зазвичай з’являються у віці 17–25 років. Під час прорізування зубів мудрості можуть виникати такі симптоми, як гіперемія, набряк та кровоточивість ясен, больовий синдром, неприємний запах з рота та порушення відкривання рота.

Зуби мудрості — це додаткові моляри, які можуть «витісняти», пошкоджувати інші зуби або ретинуватися, тобто не повністю розвиватися або прорізуватися. Крім того, їх важко чистити через особливості розташування. Також можливий розвиток пародонтозу, пов’язаного із зубами мудрості. За оцінками експертів, у осіб з ретинованими зубами мудрості відмічають високий ризик розвитку больового синдрому, інфекційного процесу та кіст.

Лікар Луї Рафетто, колишній президент AAOMS, рекомендує після досягнення 18 років зробити рентгенографію щелепи для визначення стану зубів мудрості та показань до їх видалення. Л. Рафетто пояснив, що одна з причин, через яку він рекомендує пройти це обстеження у 18 років, полягає в тому, що в цей час коріння зубів мудрості ще не повністю розвинене, а розташована поруч кістка є менш щільною, ніж у подальшому, що полегшує проведення операції та знижує ризик розвитку ускладнень.

Перед проведенням видалення зуба мудрості хірург-стоматолог обов’язково здійснює огляд ротової порожнини. Потім проводиться анестезія. Для видалення ретинованих зубів виконують надрізи ясен та видаляють частину кістки, що покриває зуб.

Як відбувається відновлення після видалення зубів мудрості?

За даними AAOMS, після видалення зубів мудрості тканини навколо ясен та лунок, які раніше утримували зуби, стануть чутливими. Ймовірним є розвиток больового синдрому, набряку та дискомфорту. Щоб уникнути вираженого болю в ділянці лунки та інших ускладнень після операції з видалення зубів мудрості, AAOMS рекомендує:

вживати лише м’яку їжу кілька днів після операції;

відмовитися від куріння;

уникати чищення ділянки екстракції зуба протягом перших 24 год;

використовувати ручну зубну щітку;

приймати усі рекомендовані стоматологом лікарські засоби;

не використовувати соломинки для напоїв протягом 24–48 год після операції;

застосовувати рекомендовані стоматологом антибактеріальні засоби для полоскання ротової порожнини, а не безрецептурні препарати;

прикладати лід до того боку обличчя, де були видалені зуби, наскільки це можливо, протягом перших 48 год для зменшення набряку.

Що можна їсти після видалення зуба мудрості?

Слід виключити тверді продукти, такі як горіхи, насіння та мюслі. Рекомендується вживати м’яку їжу: желе, пудинг, страви на основі локшини або рису, омлети, млинці.

Як довго має тривати ця дієта? Л. Рафетто пояснив, що такого раціону необхідно дотримуватися 2 дні і потім можна повернутися до звичної їжі та до звичайної діяльності. Він також рекомендує звернутися до стоматолога та обговорити з ним усі питання про стан ваших зубів мудрості.

За матеріалами www.medicalxpress.com