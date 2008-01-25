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Новини медицини та фармаціїЩо потрібно знати про симптоми раку товстої кишки?

Що потрібно знати про симптоми раку товстої кишки?

Опубліковано  15.03.2023

За даними Американського онкологічного товариства (American Cancer Society), рак товстої кишки, або колоректальний рак, останніми роками дедалі частіше діагностують в осіб молодого віку. А оскільки перебіг цієї онкопатології найчастіше є безсимптомним, то виявляють її на пізніх стадіях.

Доктор Джоанна Чан (Johanna Chan), гастроентеролог Клініки Майо (Mayo Clinic), зазначила, що пацієнтам важливо розпізнавати симптоми раку товстої кишки та своєчасно звертатися за медичною допомогою.

Цільова група профілактичних служб США (U.S. Preventive Services Task Force) та Американське онкологічне товариство рекомендують пацієнтам віком від 45 років із середнім ризиком проходити щорічні обстеження для раннього виявлення раку товстої кишки.

Доктор Дж. Чан підкреслила, що колоректальний рак — це один з 5 видів онкопатології, що діагностують найчастіше. До того ж у більшості випадків цей вид раку виявляють у пацієнтів віком до 55 років.

Постійний дискомфорт у ділянці живота та незрозуміле зменшення маси тіла можуть бути симптомами раку товстої кишки. Доктор Дж. Чан також розповіла, що симптоми колоректального раку включають колоректальну кровотечу, анемію, зміни у роботі кишечнику (запор, діарея, метеоризм). З іншого боку, ректальна кровотеча може спостерігатися у пацієнтів без зазначеної онкопатології. Доктор Дж. Чан підкреслила, що важливо звернутися до лікаря за наявності будь-якої з перелічених вище ознак.

За даними Американського онкологічного товариства, ризик розвитку колоректального раку є вищий у корінних жителів Аляски, американських індіанців та представників негроїдної раси порівняно з представниками інших рас та етнічних груп.

Фактори, які потенційно підвищують ризик розвитку раку товстої кишки, включають:

  • сімейний анамнез колоректального раку;
  • захворювання кишечнику;
  • цукровий діабет;
  • ожиріння;
  • вплив несприятливих чинників довкілля;
  • куріння;
  • вживання великої кількості алкоголю.

Лікар Дж. Чан підкреслила, що за наявності цих факторів ризику необхідний індивідуальний підхід до скринінгу колоректального раку. Вона закликала пацієнтів обговорити можливість індивідуальних рекомендацій щодо скринінгу онкопатології товстої кишки зі своїм лікарем.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  15.03.2023

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