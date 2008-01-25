Що потрібно знати про шуми в серці?

Шуми в серці — це звуки, такі як свист, які лікар вислуховує при аускультації. Вони виникають у разі виникнення турбулентності потоку крові в серці і відрізняються від звуків нормального серцебиття. Шуми в серці можуть відзначати при народженні або розвинутися у пізнішому віці. Наявність шуму в серці не завжди є ознакою серцево-судинного захворювання. Водночас у ряді випадків шуми в серці можуть бути ознакою серйозного захворювання.

Як визначити, чи є шум у серці безпечним чи пацієнтові необхідне лікування?

Так, пацієнту слід звернутися до лікаря, якщо шум у серці супроводжується низкою інших симптомів, таких як:

акроціаноз (синюшність губ, нігтів);

біль у грудях;

тривалий чи постійний кашель;

запаморочення;

збільшення печінки;

набухання вен шиї;

непритомність (втрата свідомості);

рясне потовиділення при незначній активності або її відсутності;

задишка;

набряки чи раптове збільшення маси тіла;

у немовлят поганий апетит і відсутність збільшення росту.

Також слід звернути увагу на наявність факторів ризику. До факторів, що підвищують ризик виникнення шумів у серці у немовлят, належать:

сімейний анамнез серцево-судинних захворювань, у яких відзначають шуми в серці;

неконтрольований цукровий діабет у матері під час вагітності;

краснуха у дитини або краснуха у матері під час вагітності;

прийом деяких лікарських препаратів матір’ю під час вагітності;

вживання алкоголю чи наркотичних речовин матір’ю під час вагітності.

За яких захворювань можуть виявляти шуми в серці?

Карциноїдний синдром при раку;

кардіоміопатія;

інфекційний ендокардит;

анемія;

гіпереозинофільний синдром, що є групою захворювань крові, що характеризуються підвищеною кількістю еозинофілів;

деякі аутоімунні захворювання, такі як вовчак та ревматоїдний артрит;

клапанні вади серця;

легенева гіпертензія;

ревматизм (ревматична хвороба серця);

патологія щитовидної залози.

Лікування при шумі в серці

При функціональних шумах у серці лікування не потрібне. Якщо виникнення шуму в серці пов’язане з екстракардіальною патологією, наприклад анемією або захворюванням щитовидної залози, шум зазвичай зникає після лікування основного захворювання.

У той же час, при діагностуванні шумів, викликаних серцево-судинною патологією, потрібне медикаментозне та/або хірургічне лікування.

Пацієнтам із шумом у серці може бути показаний прийом антикоагулянтів для профілактики тромботичних ускладнень.

При серцевій недостатності, набряках, артеріальній гіпертензії можуть застосовуватися діуретики (сечогінні препарати).

Інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) знижують артеріальний тиск. Підвищений артеріальний тиск може спричинити прогресування основного захворювання, що викликає шуми в серці.

Блокатори бета-адренорецепторів знижують частоту серцевих скорочень та артеріальний тиск.

Хірургічне лікування може включати пластику (відновлення) або протезування серцевих клапанів під час пороків серця. Тип та спосіб проведення операції (відкритим доступом чи катетерне втручання) або процедури визначаються індивідуально.

За матеріалами www.medicalxpress.com