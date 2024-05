Що потрібно знати про шкірні симптоми ревматологічних захворювань?

Доктор Кетрін Дао (Kathryn Dao), ад’юнкт-професор внутрішньої медицини у відділенні ревматичних захворювань Південно-Західного університету Техасу в Далласі (Division of Rheumatic Diseases at UT Southwestern in Dallas), розповіла, що зміни шкіри можуть виступати першими ознаками розвитку у людини ревматологічних захворювань. Вона зауважила, що шкірні симптоми можуть виникнути на будь-якому етапі розвитку такої патології. Зазвичай ураження шкіри спостерігаються в активну фазу аутоімунних захворювань та їх вираженість зменшується при проведенні лікування з приводу аутоімунної хвороби.

Доктор К. Дао підкреслила, що важливо знати, на що звертати увагу. Так, вона пояснила, що слід звернутися до лікаря:

у разі болісності уражень шкіри;

при поєднанні висипу на шкірі та інших симптомів, таких як лихоманка, зменшення маси тіла, діарея або набряк суглобів;

у разі прогресування шкірних уражень.

Доктор К. Дао також закликала людей захищати шкіру від сонця та проходити регулярні профілактичні огляди. Так, рекомендується носити на відкритому повітрі капелюхи, сорочки з довгими рукавами та штани.

К. Дао та її колега доктор Бенджамін Чонг (Benjamin Chong), ад’юнкт-професор дерматології Південно-Західного університету штату Юта (UT Southwestern), виділили деякі поширені симптоми з боку шкіри, які можуть бути ознаками ревматологічних захворювань.

Фотосенсибілізація може бути раннім симптомом системного червоного вовчаку або дерматоміозиту, рідкісного захворювання, яке може викликати м’язову слабкість і висипання на шкірі. Так, пряма дія сонячних або штучних ультрафіолетових променів проявляє шкідливий вплив на шкіру. У хворих на системний червоний вовчак вплив сонячних променів може зумовити розвиток висипу на переніссі та вилицях. Деякі ураження при підгострому шкірному вовчаку можуть бути схожими на такі при стригучому лишаї. Рубці, випадіння волосся, порушення пігментації шкіри можуть бути незворотними при дискоїдному вовчаку.

Почервоніння і свербіж шкіри голови, грудей, шиї, повік, рук та інших ділянок, що піддаються впливу сонця, можуть розвиватися при дерматоміозиті. У пацієнтів можуть виникати ущільнення на шкірі у вигляді гіперемованих бляшок над суглобами пальців.

Гіперемія шкіри, її потовщення, лущення та наявність сріблястих лусочок, свербіж можуть бути симптомами псоріазу. Ураження найчастіше локалізуються на волосистій частині голови, ліктях і колінах, але можуть розвиватися на обличчі, пахвових западинах, на спині, у пупку, паху і на сідницях. Розчісування викликає збільшення кількості уражень. Вплив сонячного світла може сприяти зниженню інтенсивності уражень при псоріазі.

У пацієнтів з феноменом Рейно можуть розвиватися такі симптоми, як зміна забарвлення шкіри кінцівок (фіолетовий відтінок, гіперемія або збліднення пальців рук, ніг, носа і вух). Тригерами виникнення таких симптомів є вплив холоду та стрес. Людям із феноменом Рейно рекомендується тримати кінцівки в теплі. При вузлуватій еритемі характерний розвиток болісних, гіперемованих вузликів на ногах. Їх виникнення можуть провокувати інфекції, деякі лікарські препарати, вагітність чи аутоімунні процеси.

За матеріалами www.medicalxpress.com