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Новини медицини та фармаціїЩо потрібно знати про сальмонельоз?

Що потрібно знати про сальмонельоз?

Опубліковано  30.11.2023

Сальмонельозна інфекція, або сальмонельоз, — поширене бактеріальне захворювання, що вражає кишечник. Бактерії сальмонели зазвичай живуть у кишечнику тварин, птахів та людини і виділяються з калом.

Людина заражається найчастіше через забруднену воду чи їжу. У частини заражених осіб не розвиваються симптоми сальмонельозу.

У той же час зазвичай через 8–72 год після зараження розвиваються діарея, лихоманка і біль у животі спазматичного характеру.

Сальмонельоз може призвести до розвитку тяжкого зневоднення внаслідок діареї. У такому разі слід негайно звернутися за медичною допомогою. Крім того, можливе поширення інфекційного процесу за межі кишечнику.

Ризик зараження сальмонелою підвищений у мандрівників, особливо у тих, хто відвідує країни з поганими санітарними умовами.

Симптоми та ознаки сальмонельозу:

  • нудота;
  • блювання;
  • біль у животі спазматичного характеру;
  • діарея;
  • підвищена температура тіла (гарячка);
  • озноб;
  • головний біль;
  • кров у калі;
  • зневоднення (сухість слизових оболонок, зниження тургору шкіри та ін.).

Зазвичай період одужання триває близько тижня. У той самий час відновлювальний період після захворювання іноді триває кілька місяців.

Продукти, при вживанні яких найчастіше відбувається зараження сальмонельозом, включають:

  • сире м’ясо, птицю та морепродукти;
  • сирі яйця;
  • фрукти та овочі (можуть бути як заражені в місцях зростання, обробки та транспортування, так і на кухні при контакті із сирим м’ясом та птицею).

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубліковано  30.11.2023

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