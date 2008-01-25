Що потрібно знати про сальмонельоз?

Сальмонельозна інфекція, або сальмонельоз, — поширене бактеріальне захворювання, що вражає кишечник. Бактерії сальмонели зазвичай живуть у кишечнику тварин, птахів та людини і виділяються з калом.

Людина заражається найчастіше через забруднену воду чи їжу. У частини заражених осіб не розвиваються симптоми сальмонельозу.

У той же час зазвичай через 8–72 год після зараження розвиваються діарея, лихоманка і біль у животі спазматичного характеру.

Сальмонельоз може призвести до розвитку тяжкого зневоднення внаслідок діареї. У такому разі слід негайно звернутися за медичною допомогою. Крім того, можливе поширення інфекційного процесу за межі кишечнику.

Ризик зараження сальмонелою підвищений у мандрівників, особливо у тих, хто відвідує країни з поганими санітарними умовами.

Симптоми та ознаки сальмонельозу:

нудота;

блювання;

біль у животі спазматичного характеру;

діарея;

підвищена температура тіла (гарячка);

озноб;

головний біль;

кров у калі;

зневоднення (сухість слизових оболонок, зниження тургору шкіри та ін.).

Зазвичай період одужання триває близько тижня. У той самий час відновлювальний період після захворювання іноді триває кілька місяців.

Продукти, при вживанні яких найчастіше відбувається зараження сальмонельозом, включають:

сире м’ясо, птицю та морепродукти;

сирі яйця;

фрукти та овочі (можуть бути як заражені в місцях зростання, обробки та транспортування, так і на кухні при контакті із сирим м’ясом та птицею).

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org