Що потрібно знати про сальмонельоз?
Сальмонельозна інфекція, або сальмонельоз, — поширене бактеріальне захворювання, що вражає кишечник. Бактерії сальмонели зазвичай живуть у кишечнику тварин, птахів та людини і виділяються з калом.
Людина заражається найчастіше через забруднену воду чи їжу. У частини заражених осіб не розвиваються симптоми сальмонельозу.
У той же час зазвичай через 8–72 год після зараження розвиваються діарея, лихоманка і біль у животі спазматичного характеру.
Сальмонельоз може призвести до розвитку тяжкого зневоднення внаслідок діареї. У такому разі слід негайно звернутися за медичною допомогою. Крім того, можливе поширення інфекційного процесу за межі кишечнику.
Ризик зараження сальмонелою підвищений у мандрівників, особливо у тих, хто відвідує країни з поганими санітарними умовами.
Симптоми та ознаки сальмонельозу:
- нудота;
- блювання;
- біль у животі спазматичного характеру;
- діарея;
- підвищена температура тіла (гарячка);
- озноб;
- головний біль;
- кров у калі;
- зневоднення (сухість слизових оболонок, зниження тургору шкіри та ін.).
Зазвичай період одужання триває близько тижня. У той самий час відновлювальний період після захворювання іноді триває кілька місяців.
Продукти, при вживанні яких найчастіше відбувається зараження сальмонельозом, включають:
- сире м’ясо, птицю та морепродукти;
- сирі яйця;
- фрукти та овочі (можуть бути як заражені в місцях зростання, обробки та транспортування, так і на кухні при контакті із сирим м’ясом та птицею).
За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org
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