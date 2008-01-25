Що потрібно знати про ризик розвитку раку передміхурової залози?

За даними Американського онкологічного товариства (American Cancer Society — ACS), рак передміхурової залози виявляють у кожного 8-го чоловіка у світі.

Після раку шкіри рак передміхурової залози є видом онкопатології у чоловіків у США, який виявляється найчастіше. За прогнозами експертів, цього року буде діагностовано понад 288 тис. нових випадків раку передміхурової залози та понад 34 тис. летальних випадків, пов’язаних із цим захворюванням.

Передміхурова залоза — це невелика залоза у формі волоського горіха у чоловіків, яка виробляє сім’яну рідину, важливий компонент сперми.

Багато видів раку передміхурової залози прогресують повільно та обмежуються цією залозою. Однак інші типи ростуть швидко, і збільшення пухлини поширюється також на інші тканини та органи.

Найчастіше на ранніх стадіях цього захворювання характерний безсимптомний перебіг.

На пізніших стадіях рак передміхурової залози може виявлятися такими симптомами:

порушення сечовипускання;

зменшення сили (напору) струменя сечі;

домішка крові в сечі;

домішка крові у спермі;

біль у кістках;

ненавмисне зменшення маси тіла;

еректильна дисфункція.

Фактори ризику, які можуть підвищити ризик розвитку раку передміхурової залози, включають:

вік старше 50 років — ризик розвитку цієї онкопатології підвищується з віком;

раса — рак передміхурової залози виявляють частіше у чоловіків негроїдної раси, особливо його агресивні типи, що швидко прогресують;

сімейний анамнез — ризик розвитку цього захворювання підвищений у осіб, у кровного родича яких, наприклад, батька, брата чи дитини, діагностовано рак передміхурової залози. Сімейний анамнез раку молочної залози також пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку раку передміхурової залози;

генетичні фактори: сімейний анамнез генів, пов’язаних із підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози (BRCA1 чи BRCA2);

ожиріння — ризик розвитку раку передміхурової залози, ймовірно, підвищений у чоловіків з ожирінням. Крім того, у дослідженнях доведено, що у чоловіків з ожирінням частіше відзначають швидкопрогресуючі форми раку передміхурової залози та рецидиви після лікування.

Профілактика раку передміхурової залози

На сьогодні не існує єдиної ефективної профілактичної стратегії. Водночас, за оцінками експертів, зниженню ризику розвитку раку передміхурової залози сприяють здоровий спосіб життя, раціональне харчування, фізичні вправи та підтримання нормальної маси тіла.

Лікування раку передміхурової залози

Вибір тактики лікування залежить від типу раку, загального стану здоров’я, а також потенційних переваг чи побічних ефектів лікування.

Методи лікування раку передміхурової залози:

хірургічний — операція з видалення передміхурової залози;

променева терапія;

абляційна терапія;

гормональна терапія;

хіміотерапія;

імунотерапія;

таргетна медикаментозна терапія.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org