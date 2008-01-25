Що потрібно знати про рак вульви?

Більшість людей чули про рак шийки матки, яєчників і, можливо, матки, але є один гінекологічний вид онкопатології, про який рідко згадують: рак вульви.

Рак вульви вважається рідкісним: на його частку припадає менше 1% від усіх нових випадків раку у жінок у Великобританії. Щодня у цій країні це захворювання діагностується у 4 жінок. За прогнозами експертів, у найближчі десятиліття кількість смертей, пов’язаних з раком вульви, зросте на 20%.

У той же час, за даними незалежної організації з дослідження раку Cancer Research UK, 69% випадків раку вульви можна запобігти. Експерти наголошують на важливості поінформованості про симптоми онкопатології, що сприяє ранньому виявленню захворювання. На пізній стадії раку лікування може включати видалення всієї вульви, тому збільшення поінформованості про цей тип раку має життєво важливе значення.

Вульва — це зовнішня частина жіночих статевих органів, що включає малі та великі статеві губи, клітор і вхід у піхву.

Більшість випадків раку вульви пов’язані або з інфекцією вірусу папіломи людини (ВПЛ), або зі станом, званим склеротичним лишаєм (СЛ).

Рак вульви частіше діагностують у жінок похилого віку, але на сьогоднішній день зростає кількість випадків виявлення цього типу раку серед молодих, ймовірно, через зростання захворюваності на ВПЛ. ВПЛ може викликати не тільки рак шийки матки, але й інші види раку, включаючи рак вульви, ануса, статевого члена та піхви. Для профілактики розвитку таких типів раку, пов’язаних із ВПЛ, експерти рекомендують вакцинацію.

СЛ — хронічне захворювання шкіри, яке зазвичай викликає сильний свербіж і появу на шкірі білих або попелястих плям. При СЛ розвивається передраковий стан, диференційована інтраепітеліальна неоплазія вульви. При цьому типі неоплазії існує високий ризик малігнізації.

В одному датському дослідженні, що порівнює час діагностики всіх гінекологічних видів раку, виявлено, що затримка встановлення діагнозу найдовша при раку вульви. Почасти це пов’язано з тим, що симптоми захворювання неспецифічні.

У той же час недостатня поінформованість про захворювання вульви та нормалізація симптомів, а також почуття сорому та збентеження змушують жінок відкладати звернення за допомогою. Більше того, при раку вульви існує висока ймовірність встановлення хибного діагнозу (наприклад, молочниці).

Наразі не розроблені програми скринінгу раку вульви. У той же час жінка може попросити свого лікаря або акушерку при проведенні скринінгу шийки матки оцінити вульву на наявність якихось візуальних ознак раку.

Симптоми та ознаки раку вульви включають:

постійний свербіж вульви;

біль у вульві;

зміна, набряк ділянок шкіри, їх гіперемія, пігментація чи депігментація;

поява на вульві шишок, бородавчастих наростів;

кровотеча із вульви або кров’яні виділення з піхви між менструаціями;

відкрита рана у вульві;

пекучий біль при сечовипусканні;

родимка на вульві, що змінила форму чи колір.

За наявності перерахованих вище або подібних симптомів слід звернутися за медичною допомогою. У той же час не панікуйте. Ці симптоми можуть бути викликані іншими доброякісними станами.

Лікування раку вульви

При ранньому виявленні цієї онкопатології лікування полягає у видаленні ракових клітин у межах нормальних клітин навколо них. Однак терапія раку вульви на пізніших стадіях залежить від того, де знаходиться пухлина і наскільки вона велика. Хірургічне лікування може включати видалення частини або всіх малих і великих статевих губ і навіть клітора. Таке лікування значно знижує якість життя. Відновлення після операції на піхву часто є тривалим процесом, під час якого не рекомендується сидіти: можна тільки стояти або лежати. Видалення лімфатичних вузлів може призвести до лімфедеми — болісного набряку ноги. Надалі жінкам, у яких розвинулася лімфедема, рекомендовано носити компресійні панчохи.

За матеріалами www.medicalxpress.com