Що потрібно знати про рак шлунка?

За прогнозами Американського онкологічного товариства (American Cancer Society), цього року більш ніж у 26 000 людей у США буде діагностовано рак шлунка, також буде зафіксовано 11 000 випадків смерті, пов’язаних із цим захворюванням. Частка раку шлунка становить близько 1,5% усіх нових випадків раку, що діагностуються щороку в США.

Рак шлунка може уражувати будь-яку частину цього органу. Найчастіше рак шлунка утворюється в основній частині шлунка. У той же час у пацієнтів у США рак шлунка найчастіше виявляють у зоні переходу стравоходу до шлунка. Місце виникнення раку в шлунку є одним із факторів, які лікарі враховують при визначенні варіантів лікування.

Ознаки та симптоми раку шлунка можуть включати:

порушення ковтання;

біль у животі;

відчуття здуття живота після їди;

відчуття ситості після вживання невеликої кількості їжі;

відсутність відчуття голоду в очікуваний час його настання;

печію;

розлад шлунка;

нудоту;

блювання;

ненавмисне зменшення маси тіла;

невмотивовану втому;

чорний стул.

Лікування

Якщо ж діагностовано рак шлунка, лікар при складанні індивідуального плану лікування врахує стадію і локалізацію раку, а також загальний стан здоров’я та особисті переваги пацієнта.

Лікування може включати:

оперативне втручання. Метою хірургічного лікування раку шлунка є видалення всієї пухлини. При ранніх стадіях раку шлунка хірургічне втручання може бути першим лікуванням. Якщо рак шлунка проростає глибше у стінку шлунка або поширюється на лімфатичні вузли, то первинно можна застосовувати інші методи лікування;

хіміотерапія — це медикаментозне лікування, спрямоване на знищення ракових клітин. Хіміотерапію часто застосовують перед операцією для лікування раку шлунка 2-ї та 3-ї стадії. Системна хіміотерапія сприяє зменшенню розмірів ракової пухлини, щоб її було легко видалити. Системну хіміотерапію також застосовують після оперативного лікування для знищення ракових клітин, що залишилися. Якщо оперативне лікування неможливе, замість нього може бути рекомендовано системну хіміотерапію. Хіміотерапія також може допомогти контролювати симптоми раку;

променева терапія — рентгенівська, протонна терапія та променева терапія від інших джерел також застосовуються для знищення ракових клітин. Променева терапія іноді рекомендується для зменшення розміру пухлини перед операцією для лікування раку шлунка 2-ї та 3-ї стадії. Променева терапія може бути рекомендована після оперативного лікування або для зменшення вираженості симптомів, якщо рак запущений або операція неможлива;

таргетна терапія передбачає застосування лікарських засобів, які впливають на певні хімічні речовини, що містяться у ракових клітинах. Блокування цих хімічних речовин призводить до загибелі ракових клітин. Ракові клітини досліджують перед таргетною терапією, щоб визначити її потенційну ефективність. Таргетна терапія зазвичай застосовується за поширеного раку шлунка. Вона може бути рекомендована при раку шлунка 4-ї стадії та рецидивному раку;

імунотерапія — це лікування лікарськими засобами, які допомагають імунній системі знищувати ракові клітини. Ракові клітини виживають, ховаючись від імунної системи. Імунотерапія допомагає клітинам імунної системи знаходити та знищувати їх. Імунотерапія зазвичай застосовується для лікування запущеного раку, включаючи рак шлунка 4-ї стадії або рецидивуючий рак.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org