Що потрібно знати про рак підшлункової залози?

Листопад — місяць поінформованості про рак підшлункової залози.

За прогнозами експертів Американського онкологічного товариства (American Cancer Society — ACS), цього року у більш ніж 64 000 людей у США буде діагностовано рак підшлункової залози та зафіксовано понад 50 000 летальних наслідків від цієї хвороби. Рак підшлункової залози є 3-ю за значущістю причиною летальних наслідків від онкопатології в США.

Підшлункова залоза виробляє травні ферменти та гормони, які допомагають контролювати рівень глюкози у плазмі крові.

У підшлунковій залозі можуть розвиватися кілька типів новоутворень, зокрема ракові та неракові пухлини. Найбільш поширеним типом раку, який діагностують у підшлунковій залозі, є аденокарцинома проток підшлункової залози.

Симптоми

На ранніх стадіях перебіг захворювання зазвичай безсимптомний.

Симптоми раку підшлункової залози можуть включати:

біль у животі, що віддає у спину;

втрату апетиту чи ненавмисне зменшення маси тіла;

пожовтіння шкіри та білків очей;

кал світлого кольору;

сечу темного кольору;

шкірний зуд;

уперше виявлений цукровий діабет або прогресування вже існуючого захворювання;

тромбоутворення;

втому, підвищену стомлюваність.

Фактори ризику

Чинники, які можуть підвищити ризик розвитку раку підшлункової залози:

куріння;

цукровий діабет;

хронічне запалення підшлункової залози або панкреатит;

сімейний анамнез генетичних синдромів, які можуть підвищити ризик розвитку раку, зокрема мутація гена BRCA2, синдром Лінча та синдром сімейної атипової злоякісної меланоми;

сімейний анамнез раку підшлункової залози;

ожиріння;

літній вік (у більшості випадків рак підшлункової залози діагностують у осіб віком від 65 років).

Як знизити ризик розвитку раку підшлункової залози?

Не курити. Якщо ви курите, постарайтеся кинути. Поговоріть зі своїм лікарем про стратегії, які допоможуть вам кинути палити, а також про групи підтримки, лікарські засоби та замісну нікотинову терапію. Якщо ви не палите, не починайте.

Підтримуйте нормальну масу тіла. При цьому при схудненні прагніть до повільної та стійкої втрати маси тіла — 1–2 фунти (0,5–1 кг) на тиж. Для зменшення маси тіла поєднуйте щоденні фізичні вправи з дієтою, багатою на овочі, фрукти і цільнозернові продукти, приймайте їжу невеликими порціями.

Вибирайте здорову дієту, що містить велику кількість фруктів та овочів, а також цільнозернових продуктів.

Лікування раку підшлункової залози залежить від стадії та локалізації онкопатології, а також від загального стану здоров’я пацієнта.

Лікування може включати хірургічне втручання, променеву терапію, хіміотерапію або їхню комбінацію. На пізніх стадіях раку підшлункової залози ці методи лікування, імовірно, будуть неефективними. У такому разі пацієнту показано паліативну допомогу, спрямовану на зменшення вираженості симптомів та покращення якості життя.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org