Що потрібно знати про профілактику утворення каменів у нирках?
Камені в нирках — це невеликі тверді відкладення мінералів усередині нирок. Камені в нирках часто залишаються непоміченими, поки не потрапляють до сечоводу, що з’єднує нирку та сечовий міхур. Якщо камінь виходить із нирки і блокує вихід сечі, зазвичай знаходячись у сечоводі, це може спричинити застій сечі та призвести до інтенсивного болю.
Сечокам’яну хворобу діагностують у близько 12% населення США. Утворення каменів у нирках зазвичай починається у віці 20–30 років, і проблема може тривати роками.
До факторів, що підвищують ризик утворення каменів у нирках, належать:
- сімейний анамнез;
- цукровий діабет;
- харчові звички;
- недостатність у сечі речовин, що запобігають кристалоутворенню.
Існує 4 типи каменів у нирках. Знання типу каменів у нирках допоможе визначити причину їх утворення та обрати стратегію профілактики повторного каменеутворення.
Типи каменів у нирках включають:
- кальцієві камені — це найпоширеніший тип каменів у нирках. Близько 70–80% каменів у нирках є кальцієвими каменями, які зазвичай складаються з кальцію та оксалатів. Оксалат — це речовина, що виробляється печінкою і всмоктується з їжі. Деякі фрукти та овочі, наприклад шпинат, містять велику кількість оксалатів. Прийом високих доз вітаміну D та вітаміну C, операції на шлунку та деякі метаболічні порушення можуть підвищити концентрацію кальцію або оксалатів у сечі. Кальцієві камені можуть складатися з фосфату кальцію. Цей тип каменів найчастіше діагностують у пацієнтів з метаболічними захворюваннями, такими як нирковий канальцевий ацидоз. Утворення каменів із фосфату кальцію також може бути пов’язане з прийомом деяких лікарських засобів, які застосовуються для лікування мігрені (топірамат) або артеріальної гіпертензії (фуросемід або тріамтерен).
- Струвітні камені можуть утворюватися після перенесеної інфекції сечовивідних шляхів. Ці камені швидко ростуть і досягають великих розмірів, іноді без будь-яких симптомів.
- Камені з сечової кислоти можуть утворюватися внаслідок значного зневоднення через хронічну діарею або мальабсорбцію, а також в осіб, які дотримуються дієти з високим вмістом білка, або пацієнтів з подагрою. Певні генетичні фактори також можуть підвищити ризик утворення каменів із сечової кислоти.
- Цистинові камені. Ці камені утворюються в осіб зі спадковим захворюванням, яке називається цистинурією.
Профілактика утворення каменів у нирках
У близько 50% людей, у яких утворилися камені в нирках, через 10 років з’явиться ще один камінь, якщо вони не вживатимуть заходів для профілактики рецидиву.
Що ж рекомендують експерти для профілактики каменеутворення?
- Пити воду протягом дня. Особам із каменями в нирках в анамнезі слід пити достатньо рідини, щоб виділяти близько 80 унцій (2,5 л) сечі щодня. Це найбільш ефективна терапія для запобігання формуванню каменів у нирках у майбутньому. Щоб переконатися, що ви п’єте достатньо води, слід виміряти добовий діурез.
- Вживати менше продуктів, багатих оксалатами. Перехід на дієту з низьким вмістом оксалату може знизити ризик утворення каменів з оксалату кальцію. Продукти з найвищим вмістом оксалатів включають шпинат, ревінь, печену картоплю, сочевицю, квасолю, висівки та мигдаль.
- Велика кількість солі та тваринного білка у вашому раціоні також може підвищити ризик утворення каменів у нирках.
- Дієта з невеликою кількістю натрію і великою — калію, що міститься в багатьох фруктах і овочах, може знизити ризик утворення каменів. Вживати продукти, багаті кальцієм, але не купувати дієтичні добавки, що містять кальцій, без консультації лікаря. Такі добавки з кальцієм у складі можуть зумовлювати підвищення ризику утворення каменів у нирках.
- Деякі особи більш сприйнятливі до розвитку рецидивуючих інфекцій сечовивідних шляхів. При цьому такий вид інфекції призводить до підвищення ризику каменеутворення у нирках. Проконсультуватися з лікарем з приводу профілактики інфекцій сечовивідних шляхів.
- Лікарські засоби. У деяких випадках лікар може рекомендувати препарати для профілактики утворення каменів у нирках. Вибір лікарських засобів залежить від типу каменів у нирках та складу сечі. Деякі препарати можуть знизити рівень сечової кислоти в крові і таким чином знизити ризик утворення каменів із сечової кислоти, тоді як інші підвищують розчинність цистину в сечі та знижують ризик утворення цистинових каменів.
Утворення каменів у нирках індивідуальне для кожної людини, тому важливо разом із лікарем розробити індивідуальний план терапії та профілактики рецидивів.
За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024