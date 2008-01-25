Атопічний дерматит — це форма екземи, що найбільш часто виявляється. Це значно поширене шкірне захворювання, симптомами якого є сухість, свербіж та запалення шкіри. Атопічний дерматит виявляють у 15–20% дітей та 8–10% дорослих. Дискомфорт, який він приносить, призводить до зниження якості життя хворих.

Доктор Дон Девіс (Dawn Davis), дерматолог із клініки Мейо (Mayo Clinic) та співголова Комітету з рекомендацій щодо атопічного дерматиту Американської академії дерматології (American Academy of Dermatology Atopic Dermatitis Guidelines Committee), є автором нещодавно опублікованих оновлених рекомендацій з лікування атопічного дерматиту.

Доктор Д. Девіс пояснила, що розуміння потенційних причин атопічного дерматиту — це початок терапії. Тригери атопічного дерматиту або екземи можуть бути внутрішніми та зовнішніми.

Будь-який стресор — емоційний, несприятливий вплив на шкіру, нервову або імунну систему, може викликати загострення екземи. Наприклад, це можуть бути щоденний стрес, харчова алергія чи алергія на прикраси, які ви носите.

Так, деякі пацієнти з екземою чутливі до нікелю, вони можуть бути чутливі до консервантів та лікарських засобів.

Д. Девіс дала низку рекомендацій для пацієнтів:

практикуйте вправи для емоційної сфери та фізичні вправи;

виділяйте достатньо часу для відпочинку;

підтримуйте режим гідратації (пийте достатню кількість води);

уникайте куріння;

практикуйте процедури догляду за чутливою шкірою — щоденні ванни або душ з м’яким милом, а також часте зволоження лосьйоном без ароматизаторів, барвників та хімікатів.

Докторка пояснила, що в ряді випадків при атопічному дерматиті показані рецептурні лікарські засоби. Це можуть бути засоби місцевого (креми, мазі) або системного (пігулки, ін’єкції) застосування. У деяких випадках для вибору оптимального лікування показано патч-тестування.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org