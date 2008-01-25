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Новини медицини та фармаціїЩо потрібно знати про поліпи товстої кишки?

Що потрібно знати про поліпи товстої кишки?

Опубліковано  11.12.2023

Колоректальний рак є 2-ю за частотою причиною летальних наслідків серед усіх видів онкопатології в США.

Найчастіше колоректальний рак розвивається внаслідок малігнізації поліпів — невеликих розростань у слизовій оболонці кишечнику.

Хеддон Пантел (Haddon Pantel), доктор медичних наук, колоректальний хірург Єльської школи медицини (Yale School of Medicine), пояснив, що поліпи можна видалити до того, як вони малигнізуються.

Колоноскопія — «золотий стандарт» скринінгового тесту на колоректальний рак. Під час процедури проводиться як виявлення, так і видалення поліпів. Потім поліпи відправляють на патологоанатомічне дослідження.

Що таке поліпи товстої кишки?

Поліпи товстої кишки — це розростання тканин, що виявляють на слизовій оболонці товстої або прямої кишки. Вони відрізняються за формою і розміром: від менше чверті дюйма в діаметрі до кількох дюймів. За оцінками експертів, поліпи товстої кишки відзначають у 15–40% дорослого населення і найчастіше в осіб похилого віку.

Існує 2 типи поліпів:

  • непухлинні (або гіперпластичні) поліпи;
  • неопластичні поліпи. Аденоматозні, сидячі або зубчасті поліпи є неопластичними і можуть малігнізуватися (стати раковими).

Неопластичні поліпи зовні відрізняються від інших поліпів. Виділяють трубчасті, ворсинчасті (з листоподібним характером росту) або трубчасто-ворсинчасті аденоматозні поліпи. Сплощені поліпи з широкою основою називаються «сидячими», а поліпи з пилкоподібним краєм називаються «зубчастими».

Ризик розвитку раку тим вищий, чим вища швидкість поділу клітин, оскільки зростає ризик «помилок» при реплікації ДНК — мутацій. Слизова оболонка кишечнику — це ділянка з інтенсивним клітинним поділом.

Чи означає наявність поліпів, що ризик розвитку раку підвищений?

Не всі колоректальні поліпи є передраковими. За оцінками експертів, 5–10% аденоматозних поліпів згодом малігнізуються.

Лікар Х. Пантел зазначив, що за наявності множинних поліпів або поліпів великого розміру ризик розвитку онкопатології підвищується.

Більшість цих поліпів розвиваються спорадично, тобто у міру старіння людини. Але деякі види раку пов’язані з генетичними факторами, і ризик розвитку раку товстої кишки вищий у осіб із сімейним анамнезом цього захворювання. Так, існують спадкові синдроми, наприклад синдром Лінча, для яких характерний розвиток колоректального раку.

Що робити, якщо під час проведення колоноскопії виявлять поліпи?

Рекомендується видалити виявлені поліпи. Колоноскопію зазвичай проводять під седацією. Це єдиний скринінговий тест, який дозволяє видалити поліпи, виявлені під час обстеження, та/або провести біопсію.

Існують також інші тести та дослідження для виявлення раку товстої кишки. Так, наприклад, може проводитися неінвазивна віртуальна колоноскопія, яка є комп’ютерною томографією з 3D-реконструкцією зображення.

Також для скринінгу можна використовувати фекальний імунохімічний тест (FIT) для виявлення крові в калі та аналіз калу для виявлення аномальної ДНК, характерної для раку товстої кишки.

У разі позитивного результату цих тестів скринінгу показано проведення колоноскопії.

Спеціальна група з профілактичних послуг США (The US Preventive Services Task Force) рекомендує дорослим віком 45–75 років проходити обстеження кожні 10 років. Особам із наявністю факторів ризику розвитку колоректального раку або виявленими поліпами колоноскопію рекомендується проходити частіше.

Поліпи зазвичай не викликають симптомів. Так, ви можете не підозрювати про наявність у вас потенційно ракових поліпів. Саме тому важливо проходити скринінг на рак товстої кишки.

Можливі симптоми раку товстої кишки включають:

  • зміну режиму роботи кишечнику;
  • кров у калі;
  • діарею, закреп чи відчуття неповного випорожнення кишечнику;
  • біль в животі;
  • ненавмисне зниження маси тіла.

За матеріалами www.yalemedicine.org

Опубліковано  11.12.2023

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