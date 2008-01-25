Що потрібно знати про передменструальний синдром?
Термін «передменструальна напруга» (ПМН) було вперше введено в 1931 р. американським гінекологом Робертом Т. Франком (Robert T. Frank) для опису симптомів, які відчувають жінки в дні, що передували менструаціям. Відповідно до теорії Р.Т. Франка, основними ознаками ПМН були зміни настрою, «істерія» внаслідок надлишку естрогену. Однак надалі ця теорія була спростована і термін ПМН вийшов з ужитку.
На сьогодні для позначення симптомів, що передують менструації, прийнято вживати термін «передменструальний синдром» (ПМС). Доктор Шеріл Росс (Sheryl Ross), акушер-гінеколог та експерт з жіночого здоров’я в Медичному центрі Провіденс Сент-Джонс у Санта-Моніці, Каліфорнія, пояснила, що причини розвитку ПМС на сьогодні до кінця не вивчено. Вважається, що розвиток фізичних, емоційних і психологічних симптомів обумовлюють коливання рівнів естрогену і прогестерону під час менструального циклу.
У дослідженнях показано, що у близько 80% жінок, що мають менструації, спостерігається принаймні один передменструальний симптом щомісяця.
У журналі «Archives Women’s Mental Health» було опубліковано результати недавнього дослідження, що включило 238 114 жінок з усього світу. 28,61% учасниць дослідження відзначили, що ПМС порушував їхнє повсякденне життя в кожному менструальному циклі. 34,84% вказали, що ці симптоми порушували їх звичайне життя в деякі менструальні цикли. Найбільш поширеним симптомом ПМС, що спостерігався у 85,28% учасниць, був підвищений апетит. Перепади настрою і тривога спостерігалися близько у 65%, втома — у 57%.
Респондентами цього дослідження були користувачі мобільної програми Flo Health для спостереження за менструальним циклом. У дослідженні брали участь жінки віком 18–55 років.
Доктор Ш. Росс розповіла, що емоційна лабільність, депресія, напади гніву, непереборна тривога — це психологічні симптоми ПМС. У той же час при ПМС можуть спостерігатися і такі фізичні симптоми, як болючість грудей, збільшення маси тіла, підвищення апетиту, висипання, здуття живота, метеоризм, діарея, відчуття голоду, втома, менструальні спазми, безсоння та головний біль. При цьому в деяких випадках симптоми дуже виражені, аж до дисфоричного передменструального розладу, і знижують якість життя.
Деякі ознаки, такі як розсіяність, зниження лібідо, порушення сну, проблеми з боку шлунково-кишкового тракту, збільшення маси тіла, головний біль, підвищене потовиділення або припливи, втома, зміна жирності волосся, висипання та набряки, частіше спостерігалися у учасниць старшого віку. Однак не можна виключити вплив перименопаузальних гормональних змін на частоту цих симптомів у жінок старшого віку.
Лікар Дженніфер Л. Пейн (Jennifer L. Payne), яка керувала дослідженням, розповіла, що при виражених симптомах ПМС слід звернутися до лікаря. У той самий час існують немедикаментозні стратегії, що дозволяють зменшити вираженість симптомів ПМС.
Так, експерти рекомендують:
- відстежувати настрій протягом двох чи трьох циклів та виявляти будь-які закономірності у його змінах з подальшим самоконтролем настрою та поведінки;
- змінити раціон харчування. Вживання значної кількості молочних продуктів, включаючи сир, йогурт, молоко та масло, продуктів з високим вмістом натрію, червоного м’яса, напоїв з кофеїном та оброблених харчових продуктів, зумовлює значну вираженість симптомів ПМС. У той же час продукти, що мають сечогінні властивості, такі як селера, огірки, кавун, помідори, спаржа, лимонний сік, часник, диня та салат, сприяють зменшенню набряків та метеоризму;
- фізичні вправи при регулярному виконанні протягом щонайменше 30 хв 4 рази тиждень сприяють зменшенню вираженості ознак ПМС.
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
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