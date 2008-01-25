Що потрібно знати про менінгіому та гліобластому?

Існує понад 100 видів пухлин головного мозку. Найчастіше діагностуються менінгіома та гліобластома.

Доктор Венді Шерман (Wendy Sherman), нейроонколог клініки Майо (Mayo Clinic), США, пояснила, чим відрізняються ці пухлини головного мозку. Також доктор В. Шерман повідомила, чому діагностичні дослідження такі важливі.

Найбільш поширена пухлина головного мозку — менінгіома. Це пухлина, що розвивається не в головному мозку, а в мозкових оболонках. Менінгіоми — пухлини, що повільно ростуть. Залежно від розміру та розташування менінгіоми визначається можливість оперативного лікування. Найчастіше після хірургічного видалення менінгіоми не розвиваються рецидиви — тобто пухлина не розвивається повторно. Навіть у разі розвитку рецидиву менінгіома росте дуже повільно.

Гліобластома — рак головного мозку.

Це тип пухлини головного мозку, що швидко росте. Після встановлення діагнозу лікування зазвичай починається з хірургічного втручання. На сьогодні немає радикального методу лікування гліобластоми. Доктор В. Шерман зазначила, що на сьогодні ведуться клінічні дослідження, спрямовані на пошук лікарських засобів для лікування гліобластоми. Так, нині розробляються методи імунотерапії, вакцинотерапії, таргетної та хіміотерапії.

Мета хірургічного втручання полягає в тому, щоб видалити якнайбільше пухлинної тканини. Після оперативного втручання зазвичай застосовується променева терапія (протонна чи рентгенівська). Променева терапія найчастіше поєднується з хіміотерапією.

За матеріалами www.medicalxpress.com