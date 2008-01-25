Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїЩо потрібно знати про менінгіому та гліобластому?

Що потрібно знати про менінгіому та гліобластому?

Опубліковано  18.08.2023

Існує понад 100 видів пухлин головного мозку. Найчастіше діагностуються менінгіома та гліобластома.

Доктор Венді Шерман (Wendy Sherman), нейроонколог клініки Майо (Mayo Clinic), США, пояснила, чим відрізняються ці пухлини головного мозку. Також доктор В. Шерман повідомила, чому діагностичні дослідження такі важливі.

Найбільш поширена пухлина головного мозку — менінгіома. Це пухлина, що розвивається не в головному мозку, а в мозкових оболонках. Менінгіоми — пухлини, що повільно ростуть. Залежно від розміру та розташування менінгіоми визначається можливість оперативного лікування. Найчастіше після хірургічного видалення менінгіоми не розвиваються рецидиви — тобто пухлина не розвивається повторно. Навіть у разі розвитку рецидиву менінгіома росте дуже повільно.

Гліобластома — рак головного мозку.

Це тип пухлини головного мозку, що швидко росте. Після встановлення діагнозу лікування зазвичай починається з хірургічного втручання. На сьогодні немає радикального методу лікування гліобластоми. Доктор В. Шерман зазначила, що на сьогодні ведуться клінічні дослідження, спрямовані на пошук лікарських засобів для лікування гліобластоми. Так, нині розробляються методи імунотерапії, вакцинотерапії, таргетної та хіміотерапії.

Мета хірургічного втручання полягає в тому, щоб видалити якнайбільше пухлинної тканини. Після оперативного втручання зазвичай застосовується променева терапія (протонна чи рентгенівська). Променева терапія найчастіше поєднується з хіміотерапією.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  18.08.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини