Що потрібно знати про лікування гінекологічного раку?

Гінекологічний рак — це будь-який рак з локалізацією у жіночих репродуктивних органах.

За прогнозами Фонду боротьби з жіночим раком (Foundation for Women’s Cancer), цього року більш ніж у 116 000 людей у США діагностують гінекологічний рак.

Вересень — місяць поінформованості про гінекологічний рак.

Які існують методи лікування 5 типів гінекологічного раку?

Рак шийки матки

Рак шийки матки на ранній стадії зазвичай має безсимптомний перебіг. На пізніших стадіях цієї патології можуть розвиватися такі симптоми:

вагінальна кровотеча після статевого акту, між менструаціями або після менопаузи;

водянисті, кров’янисті виділення з піхви, які можуть бути рясними та мати неприємний запах;

біль у ділянці таза або біль під час статевого акту.

На сьогодні етіологію раку шийки матки не до кінця вивчено. Важливу роль у розвитку цього захворювання відіграють інфікування онкогенними штамами вірусу папіломи людини, поруч із чинниками довкілля та способом життя.

Вибір методу лікування раку шийки матки залежить від кількох факторів, включаючи стадію раку, наявність супутніх захворювань.

Пацієнтці можуть бути рекомендовані хірургічне втручання, променева чи хіміотерапія або їх комбінація.

Рак ендометрія

Рак ендометрія, іноді званий раком матки, розвивається у шарі клітин, що утворюють слизову оболонку матки. Рак ендометрія часто виявляється на ранній стадії, оскільки він найчастіше викликає аномальні вагінальні кровотечі. Лікування раку ендометрія зазвичай включає хірургічне втручання. На ранніх стадіях можливе проведення лише хірургічного лікування (екстирпація матки). Інші методи лікування включають променеву терапію, хіміотерапію, гормональну терапію, таргетну лікарську терапію та імунотерапію.

Рак яєчника

Рак яєчника може довго мати безсимптомний перебіг, крім того, симптоми раку яєчника складно диференціювати із симптомами інших захворювань. Симптоми цієї патології можуть включати:

здуття живота чи набряк;

швидке відчуття насичення під час їжі;

ненавмисне зменшення маси тіла;

дискомфорт у ділянці таза або біль у спині;

втома, стомлюваність;

зміни в роботі кишечнику та сечового міхура, включаючи запори та часте сечовипускання.

Лікування раку яєчника зазвичай включає поєднання хірургічного втручання та хіміотерапії. У певних ситуаціях можуть використовуватися інші методи лікування, включаючи таргетну медикаментозну терапію, гормональну терапію та імунотерапію.

Рак піхви

Найчастіше розвивається в епітеліальних клітинах слизової оболонки. Первинний рак піхви діагностується рідко, але можливі метастатичні ураження піхви за інших видів раку. При діагностуванні цієї патології на ранній стадії шанси на вилікування найвищі. Лікування раку піхви залежить від кількох факторів, включаючи його тип та стадію. Лікування раку піхви зазвичай включає хірургічне втручання та променеву терапію. Хіміотерапія може комбінуватися з променевою терапією для підвищення ефективності лікування.

Рак вульви

Рак вульви розвивається на зовнішній поверхні жіночих геніталій. Вульва — це ділянка шкіри, що оточує уретру та піхву, включаючи клітор і статеві губи. Рак вульви зазвичай має вигляд шишки або виразки на вульві, яка часто супроводжується свербежем. Лікування раку вульви залежить від типу, стадії та локалізації раку, а також від загального стану здоров’я. Лікування зазвичай передбачає хірургічне втручання, а також може включати променеву терапію, хіміотерапію, таргетну медикаментозну терапію та імунотерапію.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org