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Новини медицини та фармаціїЩо потрібно знати про круп?

Що потрібно знати про круп?

Опубліковано  16.10.2023

Круп у дитини — стан, який сильно лякає молодих батьків. Що ж це таке та як зменшити вираженість симптомів у дитини?

Круп — поширене респіраторне захворювання, що характеризується звуженням дихальних шляхів (трахеї) трохи нижче за голосові зв’язки. Патологію можуть викликати безліч різних вірусів, зокрема грип, COVID-19 та респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ). Однак найбільш поширеним вірусом, що викликає круп, є парагрип.

Зазвичай круп супроводжується такими симптомами, як:

  • лихоманка;
  • закладеність носа чи нежить.

Круп викликаний запаленням та набряком верхніх дихальних шляхів. Унаслідок цього звуження у пацієнтів можуть виникати такі симптоми, як стридор (пронизливий шум при вдиху), «гавкаючий» кашель або хрипкий голос.

Круп найчастіше діагностують у дітей віком 6 міс — 3 років, але він може розвинутися й у немовлят, а також дітей старшого віку. Це захворювання частіше виявляють у дітей молодшого віку, оскільки діаметр їх верхніх дихальних шляхів менший, ніж у дітей старшого віку та дорослих. Тяжкий перебіг крупу частіше діагностують у дітей, у яких уже є звуження верхніх дихальних шляхів або відзначені алергія або гастроезофагеальний рефлюкс.

Більшість випадків крупу фіксують восени або на початку зими, під час піку захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Вираженість симптомів крупу часто збільшується у нічний час та зменшується протягом доби.

Чи заразний круп?

Віруси, що викликають круп, заразні. Однак у іншої дитини, яка заразилася тим же вірусом, круп може не розвинутися. Пацієнти зазвичай заразні протягом кількох днів або до нормалізації температури тіла дитини протягом 24 год без застосування жарознижувальних препаратів.

Відмічають такі симптоми крупу:

  • симптоми як при застуді, наприклад ринорея (нежить), закладеність носа, лихоманка;
  • «гавкаючий» кашель;
  • захриплість голосу або ларингіт;
  • стридор (високий шум при вдиху), який може посилюватися при плачі, збудженні чи активності.

Симптоми тяжкого перебігу крупу:

  • ретракція (всмоктування) шкіри навколо ребер або над ключицями;
  • розширення носа;
  • черевне дихання;
  • прискорене дихання;
  • ціаноз шкірних покривів (синюшність);
  • дитина не може пити достатньо рідини, що може призвести до розвитку зневоднення.

При фіксуванні у дитини симптомів тяжкого перебігу крупу слід негайно звернутися за медичною допомогою (швидка допомога, відділення невідкладної медичної допомоги).

Круп та РСВ: у чому різниця?

РСВ — це особливий тип вірусу, який може призводити до різних форм респіраторних захворювань, зокрема крупу. РСВ також може зумовлювати ураження нижніх дихальних шляхів, розвиток таких захворювань, як бронхіоліт або вірусна пневмонія, що супроводжуються задишкою.

Чи можуть дорослі захворіти на круп?

Дорослі можуть заразитися тими самими вірусами, які викликають круп; проте у них рідко розвиваються симптоми цієї патології, оскільки діаметр верхніх дихальних шляхів у них більше, ніж був у дитячому віці.

Лікування крупу

Більшість випадків крупу мають легку форму перебігу та їх можна лікувати вдома. Однак у деяких дітей це захворювання може призвести до розвитку дихальної недостатності.

Для лікування вдома легкого перебігу крупу експерти рекомендують:

  • зволожене повітря;
  • забезпечити доступ до холодного повітря (наприклад виходити на вулицю) на короткі періоди часу, оскільки це може зменшити набряк;
  • ібупрофен (дітям старше 6 міс) або ацетамінофен при лихоманці або при подразнюючому кашлі;
  • вживання великої кількості рідини;
  • уникати ситуацій, що викликають у дитини хвилювання та занепокоєння.

Крім того, лікар може призначити пероральний глюкокортикостероїд дексаметазон для зменшення запалення верхніх дихальних шляхів.

У тяжких випадках крупу можливе застосування інгаляцій адреналіну. У поодиноких випадках дітям може знадобитися госпіталізація та киснева підтримка. Більшість пацієнтів із цим захворюванням повністю одужують без довгострокових наслідків.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  16.10.2023

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