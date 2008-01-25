Що потрібно знати про контактні лінзи?

Окуляри можуть бути кумедними та модними. І це безпечний та ефективний спосіб корекції зору для більшості людей.

Контактні лінзи також можуть забезпечити ефективний та безпечний спосіб корекції зору: за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention), понад 45 млн осіб у США мають контактні лінзи.

Що ж потрібно знати про контактні лінзи, перш ніж почати їх носити?

Види контактних лінз

Контактні лінзи підходять багатьом людям, у тому числі тим, хто втомився носити/не хоче носити окуляри з естетичних міркувань і не планує коригувати зір за допомогою лазерної рефракційної хірургії.

Доступно кілька типів контактних лінз, найбільш підходящий тип підбирається індивідуально з урахуванням порушення зору, способу життя та вартості.

М’які контактні лінзи — найчастіше рекомендований вид контактних лінз. Їх можна застосовувати для усунення різних порушень зору, у тому числі:

короткозорості або міопії;

далекозорості чи гіперметропії;

астигматизму;

пресбіопії чи вікового зниження гостроти зору зблизька.

Жорсткі газопроникні лінзи також можуть застосовуватися при більшості вищезгаданих порушень зору. Жорсткі контактні лінзи можуть бути рекомендовані за недостатньої ефективності м’яких контактних лінз або синдрому сухого ока.

Також у деяких випадках можуть бути рекомендовані спеціалізовані контактні лінзи, наприклад, гібридні та мультифокальні контактні лінзи.

Перш ніж купувати контактні лінзи, слід звернутися до офтальмолога для ретельного огляду очей та індивідуального підбору відповідних лінз.

Зазвичай після початку носіння контактних лінз рекомендується регулярно проходити контрольні огляди у окуліста: через тиждень, 1 та 6 міс, а потім 1 раз на рік або 1 раз на 2 роки.

Догляд за контактними лінзами

Очні інфекції, мікротравми, пов’язані з порушеннями гігієни контактних лінз, можуть призвести до незворотного пошкодження очей. Незалежно від типу контактних лінз, які ви оберете, для профілактики ускладнення дотримуйтеся наступних рекомендацій:

дотримуйтеся правил гігієни: перш ніж торкатися контактних лінз, вимийте руки з милом, промийте та висушіть їх безворсовим рушником;

мінімізуйте контакт контактних лінз з водою та слиною;

знімайте контактні лінзи перед плаванням чи відвідуванням гідромасажної ванни;

не кладіть лінзи до рота, щоб намочити їх;

будьте обережні з розчинами для контактних лінз. Застосовуйте тільки стерильні продукти, що є у продажу, призначені для того типу контактних лінз, які ви носите;

виливайте розчин із контейнера для контактних лінз щоразу, коли дезінфікуєте лінзи та кладете їх у контейнер для зберігання;

акуратно протирайте та промивайте лінзи відповідно до вказівок офтальмолога;

не використовуйте контактний розчин, термін придатності якого минув;

замінюйте контактні лінзи та футляри відповідно до рекомендацій виробника; очищайте та ополіскуйте контейнер стерильним розчином для контактних лінз щоразу, коли використовуєте контактні лінзи;

злийте розчин і переверніть контейнер для якнайшвидшого висихання;

не використовуйте водопровідну воду для очищення лінз/контейнера;

заміняйте контейнер кожні 3 міс;

уникайте застосування безрецептурних контактних лінз. Контактні лінзи, що відпускаються без рецепта, можуть спричинити травми очей та інфекції. Якщо вас цікавлять декоративні контактні лінзи, поговоріть зі своїм офтальмологом;

спілкуйтеся з іншими людьми, ділиться своїм досвідом застосування контактних лінз для корекції зору.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org