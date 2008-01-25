Що потрібно знати про кластерний головний біль?

Кластерний головний біль — відносно рідкісний тип головного болю. Еммануель Шиндлер, доктор медичних наук, медичний працівник Єльського університету, США, невролог, зазначила, що кластерний головний біль діагностується у 1 з 1000–5000 осіб. Е. Шиндлер пояснила, що цей розлад характеризується особливо сильним головним болем, який може виникати кілька разів на день. Інтенсивний біль при нападі кластерного головного болю іноді описується як сильніший, ніж при нирковій коліці або навіть пологах. У деяких пацієнтів напади виникають цілий рік — це називається хронічним кластерним головним болем; в інших напади тривають від кількох тижнів до місяців — це вважається епізодичним кластерним головним болем.

Розлад отримав саме таку назву через те, що напади головного болю з’являються групами, зазвичай, в один і той самий час дня. У пацієнтів з епізодичним кластерним головним болем періоди нападів також розвиваються в один і той самий час щороку. На жаль, у багатьох людей неправильно діагностується кластерний головний біль. Крім того, на сьогодні варіанти лікування кластерного головного болю обмежені та ефективні не у всіх пацієнтів.

На що ж схожий напад кластерного головного болю?

Напад кластерного головного болю починається раптово, біль при цьому однобічний, локалізується частіше періорбітально і триває 15 хв — 3 год. При цьому також можуть відзначати сльозотечу, почервоніння очей, опущення повік та закладеність носа. Напади головного болю можуть розвиватися щодня або майже щодня протягом кількох тижнів, місяців чи років.

Доктор Е. Шиндлер зазначила, що пацієнти описують напади кластерного головного болю як пекучий, розриваючий біль за оком і навколо нього. Напади головного болю можуть розвиватися до 8 разів на день, найчастіше вони з’являються 2 рази на день і вночі, при цьому головний біль пробуджує пацієнтів від сну.

Кластерний головний біль частіше виявляють у чоловіків, ніж у жінок, у розвитку важливу роль відіграють генетичні фактори. Кластерний головний біль може розвиватися у будь-якому віці, найчастіше — в осіб молодого та середнього віку. На сьогодні причини та механізми розвитку кластерного головного болю до кінця не вивчені.

За оцінками експертів, під час нападів кластерного головного болю активується гіпоталамус.

У чому різниця між кластерним головним болем, мігренню і головним болем напруги?

Мігрень є одним із найбільш широко відомих типів головного болю. За словами доктора Е. Шиндлер, її відзначають у близько 15% населення і, як і кластерний головний біль, вона найчастіше спадково зумовлена.

У той же час Е. Шиндлер підкреслила, що між цими типами головного болю існує низка відмінностей. Так, напади мігрені тривають кілька годин і більше, часто супроводжуються підвищеною світло- і звуковою чутливістю, нудотою, а іноді блюванням.

Головний біль напруги — найпоширеніший тип головного болю, в якийсь момент життя виявляється у близько 80% населення в цілому. Пацієнти при цьому описують свої відчуття як стискаючий біль навколо голови, який зазвичай виникає наприкінці робочого дня.

Кластерний головний біль діагностується лікарем на підставі опису нападів головного болю та після виключення інших станів. При цьому пацієнтам рекомендується проконсультуватися у невролога та пройти комп’ютерну томографію головного мозку для виключення аномалій та захворювань, що супроводжуються головним болем.

Які методи лікування кластерного головного болю?

При кластерному головному болю виділяють невідкладну допомогу при нападі та профілактичну терапію, спрямовану на зниження загальної частоти та тяжкості нападів.

Для невідкладного лікування кластерного головного болю золотим стандартом є високопотокова оксигенація — вдихання кисню через маску без ребризера зі швидкістю 10–15 л на хвилину. Цей метод ефективний у близько 75% пацієнтів.

Також при нападах кластерного головного болю можуть застосовуватися триптанові препарати, наприклад, суматриптан і золмітриптан. При кластерному головному болю триптани необхідно застосовувати у формі назального спрею або підшкірних ін’єкцій.

Нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен, є неефективними при лікуванні кластерного головного болю, особливо при пероральному введенні. Наркотичні анальгетики також неефективні і можуть провокувати розвиток нових нападів, а також викликати розвиток залежності.

Профілактична терапія кластерного головного болю включає застосування верапамілу та галканезумабу, крім того, зниженню тяжкості нападів та профілактиці їх розвитку сприяють преднізолон та дигідроерготамін (у формі ін’єкцій).

Які нові методи лікування головного болю вивчають дослідники?

На сьогодні вивчається можливість застосування псилоцибіну в терапії кластерного головного болю, мігрені та посттравматичного синдрому (травматичний головний біль може розвинутися після черепно-мозкової травми). Крім того, досліджуються ефективність та безпека застосування інших психоделічних препаратів, однак жоден із них на сьогодні не схвалений Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA).

За матеріалами www.yalemedicine.org