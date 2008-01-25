Що потрібно знати про хронічну обструктивну хворобу легень?

За даними Американської асоціації легень (American Lung Association — ALA), хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є основною причиною стійкої втрати працездатності та летальних наслідків у США. Більш ніж у 12,5 млн осіб у США діагностовано ХОЗЛ. У той же час, за оцінками експертів, у мільйонів людей з ХОЗЛ це захворювання не діагностовано.

ХОЗЛ — це хронічне запальне захворювання легень, викликане тривалим впливом подразнюючих газів або твердих частинок, найчастіше сигаретного диму. У осіб з ХОЗЛ відзначають підвищений ризик розвитку респіраторних інфекцій, хвороб серця, раку легень, легеневої гіпертензії, депресії та тяжкого перебігу й ускладнень COVID-19.

До чинників, які можуть підвищити ризик розвитку ХОЗЛ, належать:

вплив тютюнового диму, зокрема пасивне куріння;

бронхіальна астма;

професійний вплив пилу та хімікатів;

вплив диму від палива, що горить;

генетична схильність.

Симптоми

Симптоми ХОЗЛ часто не виявляються доти, доки не відбудеться значного пошкодження легень. При цьому вираженість симптомів прогресує з часом, особливо, якщо сплив сигаретного диму продовжується.

Ознаки та симптоми ХОЗЛ можуть включати:

задишку;

хрипи при диханні;

стиснення у грудях;

хронічний кашель, що супроводжується виділенням прозорого, білого, жовтого або зеленого мокротиння;

часті респіраторні інфекції;

відчуття нестачі енергії;

ненавмисна втрата маси тіла;

набряк кісточок, ступнів чи ніг.

Якщо вам поставили діагноз ХОЗЛ і ви курите, важливо кинути цю згубну звичку. Більшість випадків ХОЗЛ у США безпосередньо пов’язані з тривалим курінням цигарок. Відмова від цього може запобігти збільшенню вираженості симптомів ХОЗЛ та зниженню функції зовнішнього дихання.

У багатьох осіб із ХОЗЛ встановлюють легку форму захворювання. Навіть на пізніших стадіях ХОЗЛ доступна ефективна терапія, що дозволяє контролювати симптоми, уповільнювати прогресування захворювання, знижувати ризик розвитку ускладнень та загострень, а також покращувати переносимість фізичних навантажень та якість життя хворих.

Лікування ХОЗЛ може включати підтримуюче медикаментозне лікування, легеневу реабілітацію, неінвазивну вентиляцію легень у домашніх умовах, усунення загострень та хірургічне втручання.

Якщо у вас ХОЗЛ, ці стратегії допоможуть вам почуватися краще та сповільнити прогресування пошкодження легень:

контролюйте дихання. Поговоріть з лікарем або респіраторним терапевтом про методи більш ефективного дихання протягом дня. Також обов’язково обговоріть дихальні позиції, методи збереження енергії та методи релаксації, які ви можете використати, коли у вас задишка;

для попередження скупчення мокротиння в дихальних шляхах рекомендується рясне пиття та використання зволожувача повітря;

регулярно робіть фізичні вправи. Вони сприяють підвищенню загальної сили та витривалості, а також зміцненню дихальних м’язів. Обговоріть зі своїм лікарем, які види діяльності вам підходять;

їжте здорову їжу. Якщо у вас недостатня маса тіла, ваш лікар може порекомендувати відповідний раціон харчування та дієтичні добавки. Якщо у вас надмірна маса тіла, то схуднення може сприяти значному покращенню функції дихання, особливо під час фізичних навантажень;

уникайте диму та забрудненого повітря. Крім відмови від куріння, важливо уникати місць, де курять інші. Пасивне куріння може призвести до подальшого пошкодження легень. Інші типи забруднення повітря також можуть пошкоджувати ваші легені, тому перед виходом на вулицю перевіряйте щоденні прогнози якості повітря;

регулярно відвідуйте свого лікаря. Дотримуйтеся графіка відвідувань, навіть якщо ви почуваєтеся добре. Важливо регулярно контролювати функцію легень і повідомляти свого лікаря, якщо у вас збільшується вираженість симптомів або ви помітили ознаки інфекції. Обов’язково робіть щорічну вакцинацію проти грипу восени, щоб запобігти інфекціям, які можуть погіршити перебіг ХОЗЛ, і запитайте свого лікаря, чи показана вам пневмококова вакцина.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org