Що потрібно знати про хірургічні втручання для схуднення?

Кожен, хто намагався зменшити масу тіла, стикався з порадами оточуючих «менше їж і більше тренуйся», «схуднення залежить від сили волі» та подібними. Але насправді зменшити масу тіла не так просто.

На масу тіла впливає безліч факторів, включаючи генетичні фактори, соціально-економічний статус, психічне здоров’я (такі порушення, як депресія та тривожний синдром), а також прийом деяких лікарських засобів.

Для зменшення маси тіла експерти рекомендують багатосторонній підхід, що включає навчання правильному харчуванню, консультацію дієтолога, приєднання до групи підтримки і, можливо, прийом препаратів або оперативне втручання для зменшення маси тіла (баріатрична хірургія).

Навіщо потрібне оперативне втручання для зменшення маси тіла?

Оперативні втручання для зменшення маси тіла сприяють як схудненню, так і зниженню ризику розвитку захворювань, що пов’язані з надмірною масою тіла, включаючи:

рак;

серцево-судинні захворювання;

підвищений артеріальний тиск;

підвищений рівень холестерину у плазмі крові;

безпліддя;

обструктивне апное уві сні;

цукровий діабет 2-го типу.

Що являє собою баріатрична хірургія?

Баріатричне хірургічне втручання спрямоване на обмеження кількості їжі, що надходить у шлунок.

Двома найбільш поширеними методами баріатричної хірургії є:

шлункове шунтування: після цієї операції проковтнута їжа потрапляє у сформований хірургом невеликий шлунковий мішечок, а потім безпосередньо в тонку кишку;

рукавна гастректомія: при цій операції видаляється близько 80% шлунка та формується шлунок трубчастої форми розміром із банан.

Обидві процедури виконуються лапароскопічно, причому хірургічні інструменти вводяться через кілька невеликих розрізів у верхній частині живота.

Можливі ускладнення включають інфікування, тромбоутворення та побічні реакції на препарати для анестезії.

Чого очікувати від операції?

До переваг баріатричної хірургії належать:

значне зменшення маси тіла: зазвичай 60–80% надмірної маси тіла протягом першого року після процедури;

покращання загального стану здоров’я, зниження ризику розвитку або тяжкості перебігу захворювань, пов’язаних з ожирінням, таких як цукровий діабет 2-го типу, артеріальна гіпертензія, обструктивне апное уві сні та біль у суглобах;

поліпшення якості життя, включаючи підвищення працездатності, самооцінки та можливість займатися певним видом діяльності, участь у якій була обмежена надмірною масою тіла.

У той самий час пацієнтам слід розуміти, що ефект баріатричної хірургії не розвивається негайно. Для зменшення маси тіла після операції потрібен час.

Крім того, для досягнення та підтримки оптимального ефекту баріатричного хірургічного втручання потрібна модифікація способу життя, включаючи раціональне харчування та регулярні фізичні вправи. При цьому необхідно контролювати як раціон харчування, так і об’єм порцій.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, чи підходить вам баріатричне хірургічне втручання для зменшення надмірної маси тіла.

За матеріалами www.medicalxpress.com