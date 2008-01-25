Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) є поширеним захворюванням, часто пов’язаним з природним процесом старіння у чоловіків і є збільшенням розміру передміхурової залози.

Лікар Скотт Чейні (Scott Cheney), уролог клініки Мейо (Mayo Clinic), пояснив, що це стан, при якому передміхурова залоза з часом збільшується й обмежує відтік сечі, оскільки стискає уретру. Унаслідок цього розвивається утруднення випорожнення сечового міхура.

Передміхурова залоза знаходиться під сечовим міхуром і оточує уретру — саме через цю особливість анатомічної будови розвиваються симптоми ДГПЗ.

Основна функція передміхурової залози — сприяти репродуктивному процесу та заплідненню. Збільшення передміхурової залози може викликати неприємні симптоми порушень сечовипускання, у тому числі утруднення відтоку сечі із сечового міхура, необхідність сильнішої напруги для його спорожнення.

Доктор С. Чейні наголосив, що збільшення передміхурової залози, або ДГПЗ, не означає рак. Її збільшення зустрічається набагато частіше, ніж рак передміхурової залози.

ДГПЗ впливає на якість життя чоловіків. Вчений розповів, що багато чоловіків довгий час ігнорують свої симптоми. Їм важливо розуміти, що існує безліч способів лікування збільшеної передміхурової залози та усунення пов’язаних з ДГПЗ симптомів.

Симптоми збільшення цієї залози включають:

часті або термінові позиви до сечовипускання.

Сечовипускання частіше відбувається в нічний час.

Утруднення початку сечовипускання.

Слабкий струмінь сечі або її уривчастість.

Виділення сечі краплями наприкінці сечовипускання.

Неможливість повністю випорожнити сечовий міхур.

Варіанти лікування

Зміна способу життя: рекомендується уникати вживання надмірної кількості рідини, обмежити вживання кофеїну та алкоголю, особливо перед сном.

Медикаментозна терапія — лікарські засоби, що сприяють зниженню компресії уретри.

Хірургічне лікування. Існують різні малоінвазивні методи хірургічного лікування ДГПЗ, наприклад, парова терапія передміхурової залози, також звана «термотерапією водяною парою», UroLift — процедура, при якій вводяться невеликі імплантати для відновлення просвіту уретри і поліпшення відтоку сечі, та iTind — імплантація тимчасового нітинолового пристрою для покращення відтоку сечі. При неефективності або неможливості виконання цих процедур може бути рекомендовано радикальне хірургічне лікування: трансуретральна резекція передміхурової залози або енуклеація цієї залози гольмієвим лазером.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org