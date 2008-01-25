Що потрібно знати пацієнтові про підвищення артеріального тиску?

За оцінками експертів, упродовж останнього десятиліття поширеність артеріальної гіпертензії зросла. Так, у США її діагностують у близько 50% дорослого населення.

Фактори ризику розвитку артеріальної гіпертензії включають:

споживання великої кількості оброблених харчових продуктів;

надмірну масу тіла;

хронічний стрес;

сімейний анамнез (артеріальну гіпертензію у близьких родичів) та ін.

Доктор медичних наук, нефролог Джеффрі Тернер (Jeffrey Turner) та доктор медичних наук, кардіолог Антоніо Джаймо (Antonio Giaimo) з Єльського університету (Yale University) відповіли на поширені питання про артеріальну гіпертензію.

Що таке артеріальна гіпертензія?

Артеріальну гіпертензію (гіпертонічну хворобу) діагностують, коли спостерігається постійне підвищення артеріального тиску.

Що означають цифри артеріального тиску?

Систолічний тиск — це артеріальний тиск у момент систоли (скорочення) серця. Діастолічний тиск — це артеріальний тиск, що реєструють у момент паузи між серцевими скороченнями.

Як визначити, що артеріальний тиск підвищений?

Важливо розуміти, що перебіг артеріальної гіпертензії здебільшого є безсимптомним. При цьому поодиноких вимірювань артеріального тиску недостатньо для встановлення такого діагнозу та оцінки ефективності антигіпертензивної терапії. Необхідно регулярно контролювати артеріальний тиск під час щорічних медоглядів у лікаря, а за необхідності — щодня за допомогою тонометра в домашніх умовах.

Чим небезпечна артеріальна гіпертензія?

При артеріальній гіпертензії спостерігається підвищений ризик розвитку стенокардії, інфаркту міокарда, інсульту, захворювання периферичних артерій та серцевої недостатності. Також за цієї патології підвищується ймовірність виникнення судинної деменції.

Які чинники зумовлюють підвищення артеріального тиску?

Ряд дієтичних чинників може впливати на рівень артеріального тиску. Основний — вживання великої кількості кухонної солі (натрію хлориду). При цьому слід враховувати, що більшість продуктів з високим ступенем обробки (фаст-фуд, ковбаси, консервовані продукти) містять надмірну кількість солі (деякі консервовані супи містять до 800 мг або більше натрію на чашку).

Чи потрібно обмежувати споживання солі?

Так! Хворим на артеріальну гіпертензію необхідно обмежувати споживання кухонної солі. Американська кардіологічна асоціація (American Heart Association) рекомендує обмежити споживання натрію до 2300 мг на день, причому у ряді випадків рекомендується знизити споживання харчової солі до 1500 мг на день.

Чи може стрес викликати артеріальну гіпертензію?

У ряді популяційних досліджень показано зв’язок між впливом стресових факторів та розвитком/тяжкістю перебігу серцево-судинних захворювань. Експерти підкреслюють роль таких стресових факторів, як самотність та фінансові проблеми. Так, у дослідженнях показано, що самотні люди менш схильні до дотримання рекомендованих схем лікування.

У кого відмічають вищий ризик розвитку артеріальної гіпертензії?

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), у американців, що належать до негроїдної раси, ризик розвитку артеріальної гіпертензії є вищим, ніж у представників європеоїдної раси. Імовірність виникнення цієї патології також підвищується з віком: так, у 3 з 4 американців віком від 75 років виявляють підвищення артеріального тиску.

Чи можливий розвиток артеріальної гіпертензії в молодому віці?

Так, артеріальна гіпертензія може розвиватися в молодому віці. Особливо високий ризик розвитку цього захворювання характерний для молодих людей з надмірною масою тіла та цукровим діабетом II типу. Експерти наголосили, що при цьому перебіг артеріальної гіпертензії в осіб молодого віку найчастіше є безсимптомним.

Чому артеріальний тиск є вищим у разі вимірювання в кабінеті лікаря, ніж при визначенні в домашніх умовах?

У частини людей спостерігається так звана гіпертензія білого халата. Це синдром, за якого внаслідок занепокоєння, що виникає у кабінеті лікаря, у пацієнта розвивається підвищення артеріального тиску. При цьому поза закладом охорони здоров’я його рівень залишається в межах нормальних значень. Водночас у деяких осіб рівень артеріального тиску при вимірюванні в кабінеті лікаря є нормальним, а під час домашнього вимірювання відзначається його підвищення. Цей феномен називається маскованою гіпертензією. Сьогодні домашній моніторинг артеріального тиску є основою його контролю.

Які зміни способу життя потенційно можуть сприяти профілактиці розвитку артеріальної гіпертензії та/або зниженню рівня артеріального тиску?

Зменшення маси тіла, відмова від куріння, скорочення вживання алкоголю та формування режиму сну можуть сприяти профілактиці розвитку артеріальної гіпертензії або зниженню рівня артеріального тиску. Також у дослідженнях показано ефективність Дієтичних підходів до зупинки гіпертензії (Dietary Approaches to Stop Hypertension — DASH). Ця дієта включає продукти з високим вмістом кальцію, магнію і калію та обмежує споживання їжі з великою кількістю насичених жирів, натрію та цукру. Експерти наголосили, що лікарська терапія неефективна у пацієнтів, які не змінюють свій спосіб життя.

Чи сприяють фізичні вправи зниженню рівня артеріального тиску?

Так, кардіовправи корисні для пацієнтів з артеріальною гіпертензією. У Посібнику з фізичної активності для американців (The Physical Activity Guidelines for Americans) рекомендується, щоб дорослі приділяли фізичним вправам щонайменше 2 год і 30 хв на тиждень, а діти мали щонайменше 1 год фізичної активності щодня. Ходьба при цьому є оптимальним фізичним навантаженням для осіб похилого віку.

Які лікарські препарати застосовують при артеріальній гіпертензії?

У терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією застосовують препарати трьох основних груп: діуретики, блокатори кальцієвих каналів, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту або блокатори ангіотензинових рецепторів. За показаннями можуть застосовувати лікарські засоби з інших груп. Сучасні препарати не лише ефективно знижують рівень артеріального тиску, а й сприяють профілактиці розвитку серцево-судинних подій (інфаркт міокарда, інсульт). При цьому існує низка комбінованих лікарських засобів, що дозволяє підібрати максимально комфортний для кожного пацієнта режим прийому препаратів.

Також експерти наголошують, що контролювати артеріальний тиск та приймати препарати при артеріальній гіпертензії необхідно пожиттєво.

Якщо у вас виявлено підвищений артеріальний тиск, зверніться за консультацією до сімейного лікаря та/або кардіолога.

За матеріалами www.medicalxpress.com