Що означає розумне вживання кофеїну?

Відомо, що чай та кава містять кофеїн, але чи знаєте ви, що він міститься і в інших напоях, продуктах харчування та деяких лікарських засобах?

У результаті досліджень встановлено, що близько 90% дорослого населення у США щодня вживають кофеїн у тій чи іншій формі.

Вміст кофеїну в напоях широко варіює. Для більшості дорослих щоденне вживання до 400 мг кофеїну не пов’язане з розвитком побічних ефектів. Залежно від типу напою це може бути близько 4 чашок звареної кави, 10 банок коли або 2 енергетичних напоїв.

Вживання кофеїну в невеликій кількості допустиме, проте надмірна пристрасть до нього може спричинити розвиток побічних ефектів, зокрема:

прискорене серцебиття;

головний біль;

підвищений артеріальний тиск;

безсоння;

м’язовий тремор.

При вживанні кофеїну слід бути обережними підліткам та особам молодого віку. Дітям слід взагалі уникати його додавання в раціон.

Також особам, які чутливі до впливу кофеїну або приймають певні лікарські засоби, слід уникати вживання занадто великої кількості кофеїну.

Вагітні, жінки, які бажають завагітніти або годують груддю, повинні проконсультуватися зі своїм лікарем щодо споживання кофеїну.

Поширені джерела кофеїну

Якщо ви протягом дня п’єте різні напої, можливо ви п’єте більше кофеїну, ніж думаєте. Чашка кави або чаю за сніданком, газований напій у другій половині дня та шматочок шоколаду після вечері — кофеїн стає частиною вашого щоденного раціону харчування.

Деякі з найпоширеніших джерел кофеїну включають:

шоколад;

каву;

лікарські засоби;

газовані напої;

чай;

енергетичні напої.

Перевіряйте етикетки напоїв перед вживанням — енергетичні напої можуть містити добавки, у складі яких є кофеїн: гуарану, горіх колу, єрба мате.

Відмова від кофеїнової звички

Різке зниження або відмова від вживання кофеїну може викликати симптоми абстиненції, такі як головний біль, втома і порушення концентрації уваги.

Щоб зменшити вираженість симптомів відміни кофеїну, дотримуйтеся таких рекомендацій:

знайте та відстежуйте, скільки кофеїну ви споживаєте протягом доби.

Скорочуйте вживання кофеїну поступово, щоб ваш організм звик до його більш нижчого рівня.

Перевірте продукти, які ви вживаєте, і безрецептурні лікарські засоби, які ви приймаєте.

Скоротіть час заварювання чаю, щоб знизити вміст кофеїну, або оберіть трав’яний чай, в якому його немає.

Перейдіть на напої без кофеїну, які мають такий самий смак, але містять його в набагато меншій кількості, ніж їхні повноцінні аналоги.

Якщо у вас розвинулися виражені симптоми відміни кофеїну, зверніться до свого лікаря.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org