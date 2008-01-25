Що означає «чоловіча менопауза»?

Експерти пояснюють, що гормональні зміни є природною частиною процесу старіння, але у чоловіків та жінок вони відбуваються по-різному. У жінок під час менопаузи відмічають різке падіння рівня статевих гормонів. У чоловіків зниження рівня статевих гормонів із віком відбувається поступово.

Для жінок менопауза знаменує кінець менструального циклу. Крім природної менопаузи, можлива штучна менопауза внаслідок хірургічного видалення яєчників, змін, спричинених хіміотерапією чи променевою терапією.

У чоловіків вироблення тестостерону та інших гормонів поступово знижується протягом багатьох років, і наслідки не завжди очевидні. Це поступове зниження рівня тестостерону називається «гіпогонадизмом». Іноді це явище називають «чоловічою менопаузою».

Розпізнавання низького рівня тестостерону

Рівень тестостерону у чоловіків знижується в середньому приблизно на 1% на рік після 40 років. Але у більшості осіб похилого віку рівень тестостерону все ще знаходиться в межах нормального діапазону. Тільки у 10–25% чоловіків рівень цього гормону знижується нижче за нижню межу норми.

Низький рівень тестостерону у чоловіків похилого віку часто залишається недіагностованим. При цьому рівень тестостерону можна перевірити за допомогою аналізу крові.

Ознаки та симптоми, пов’язані з низьким рівнем тестостерону, не є специфічними для низького рівня цього гормону.

Ознаки та симптоми, що вказують на низький рівень тестостерону, включають:

зниження сексуального потягу та активності.

Зниження спонтанної ерекції чи еректильна дисфункція.

Дискомфорт у молочних залозах або набряк грудей.

Безпліддя.

Зниження росту, малотравматичний перелом чи низька мінеральна щільність кістки.

Припливи жару або підвищене потовиділення.

Інші можливі симптоми включають підвищену стомлюваність, зниження мотивації та впевненості, депресію та зниження концентрації уваги. Також можлива підвищена сонливість, порушення сну, анемія, зменшення м’язової маси та сили й збільшення кількості жирових відкладень.

Експерти рекомендують чоловікам похилого віку перевіряти рівень тестостерону лише за наявності симптомів. Якщо початковий тест виявляє низький рівень тестостерону, слід повторити тест для підтвердження результатів. Якщо підтверджено низький рівень тестостерону, рекомендується подальше обстеження гіпофіза, щоб визначити причину та виключити інші дефіцити гормонів.

Лікування

Існують різні рекомендації щодо терапії тестостероном у чоловіків із віковим зниженням його рівня.

У 2020 р. Американський коледж лікарів (American College of Physicians) рекомендував розглянути можливість початку лікування тестостероном у чоловіків із сексуальною дисфункцією, які хочуть покращити свою сексуальну функцію.

У 2018 р. Ендокринне суспільство (Endocrine Society) рекомендувало терапію тестостероном у чоловіків похилого віку, у яких виявлені ознаки та симптоми, пов’язані з низьким рівнем цього гормону.

Деякі експерти також рекомендують пропонувати лікування тестостероном чоловікам із віковим низьким рівнем тестостерону без будь-яких ознак чи симптомів.

У деяких чоловіків терапія тестостероном зменшує вираженість неприємних ознак та симптомів дефіциту цього гормону.

На сьогодні потрібні подальші дослідження розвитку можливих побічних ефектів лікування тестостероном. Потенційно терапія тестостероном може стимулювати ріст метастатичного раку передміхурової та молочної залоз. Лікування тестостероном також може підвищити ризик розвитку серцевого нападу та інсульту та призвести до тромбоутворення.

Терапія тестостероном не рекомендована пацієнтам, які планують зачаття в найближчому майбутньому, а також за наявності низки захворювань, зокрема раку молочної або передміхурової залоз, невилікуваного тяжкого обструктивного апное уві сні, неконтрольованої серцевої недостатності або тромбофілії, нещодавно перенесеного інфаркту міокарда або інсульту.

Якщо ви підозрюєте, що у вас низький рівень тестостерону, поговоріть зі своїм лікарем про наявні у вас ознаки і симптоми, діагностичні тести і можливі варіанти лікування.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org