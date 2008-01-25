Що необхідно знати про рак печінки?

Жовтень — місяць поінформованості про рак печінки.

За прогнозами Американського онкологічного товариства (American Cancer Society), цього року в США буде діагностовано понад 41 000 нових випадків первинного раку печінки та раку внутрішньопечінкових жовчних проток. Крім того, за прогнозами Американського онкологічного товариства, у США буде зафіксовано близько 30 000 випадків летального наслідку від цього захворювання.

Рак печінки розвивається у паренхімі печінки. Рак внутрішньопечінкових жовчних проток, тип раку печінки, розвивається у жовчних протоках усередині печінки.

Чинники, що підвищують ризик розвитку первинного раку печінки, включають:

хронічний вірусний гепатит В та хронічний вірусний гепатит С — інфікування вірусом гепатиту B (HBV) або вірусом гепатиту C (HCV) підвищує ризик розвитку первинного раку печінки;

цироз печінки — цей прогресуючий і незворотний стан призводить до утворення рубцевої тканини в печінці та підвищує ймовірність розвитку раку печінки;

деякі спадкові захворювання печінки — гемохроматоз та хвороба Вільсона;

цукровий діабет;

неалкогольна жирова хвороба печінки;

вплив афлатоксинів. Афлатоксини — це отрути, що виробляються пліснявою. Зерна та горіхи можуть бути заражені афлатоксинами та потрапити у продукти, виготовлені з них;

надмірне вживання алкоголю — вживання значної кількості алкоголю щодня протягом багатьох років може призвести до незворотного пошкодження печінки та підвищити ризик розвитку раку печінки.

Стратегії профілактики раку печінки включають:

зниження ризику розвитку цирозу печінки: знизити ризик розвитку цирозу печінки можливо, якщо уникати вживання надмірної кількості алкоголю та підтримувати здорову масу тіла;

зробити щеплення від гепатиту В. Вакцинація знижує ризик розвитку гепатиту В. Вакцину можна вводити практично будь-кому, включаючи немовлят, людей похилого віку та осіб з ослабленою імунною системою;

профілактика гепатиту С. Вакцини проти гепатиту С немає, але можна знизити ризик зараження, уникаючи незахищеного сексу. Не вживати заборонені наркотики. При проведенні ін’єкцій використовувати лише одноразові стерильні голки. Перш ніж робити пірсинг або татуювання, переконайтеся, що інструмент стерилізується належним чином;

у разі інфікування вірусом гепатиту В або С звернутися по лікування. Дослідження показують, що лікування може знизити ризик розвитку раку печінки;

поцікавитися у свого лікаря про скринінг раку печінки. Скринінг раку печінки показаний особам із захворюваннями, що підвищують ризик розвитку раку печінки, включаючи гепатит B, C та цироз печінки. Обговорити плюси та мінуси скринінгу зі своїм лікарем. Скринінг зазвичай включає аналіз крові та ультразвукове дослідження черевної порожнини кожні 6 міс.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org