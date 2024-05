У нещодавньому дослідженні було показано, що частота виникнення інфарктів міокарда, інсультів та інших серцево-судинних ускладнень збільшилася серед пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19 у період з березня 2020 р. до грудня 2021 р.

Дослідження було проведено вченими Південно-Західного медичного центру Техаського університету (University of Texas Southwestern Medical Center).

Результати спостереження опубліковано у виданні «Circulation: Cardiovascal Quality and Outcomes». У дослідженні було використано дані Реєстру серцево-судинних захворювань у пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19, Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association COVID-19 CVD registry), національного багатоцентрового реєстру, створеного у Південно-Західному медичному центрі Техаського університету. Дослідженням керували Ерік Холл (Eric Hall), доктор медичних наук, науковий співробітник — кардіолог Південно-Західного медичного центру Техаського університету, та Джеймс де Лемос (James de Lemos), доктор медичних наук, професор внутрішніх хвороб та завідувач відділення кардіології у Південно-Західному медичному центрі Техаського університету (Division of Cardiology at UT Southwestern).

Е. Холл пояснив, що, незважаючи на всі досягнення в лікуванні та проведену вакцинацію, ризик летального наслідку та потреби у проведенні штучної вентиляції легень при COVID-19 залишається високим.

На початку пандемії Дж. Де Лемос та його колега з Південно-Західного медичного центру Техаського університету Сандіп Дас (Sandeep Das), доктор медичних наук, магістр охорони здоров’я, професор внутрішніх хвороб, ініціювали створення Реєстру госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, у якому основна увага приділялася серцево-судинним захворюванням. На сьогодні у цьому проєкті беруть участь понад 100 лікарень у США. Учені проаналізували частоту серцево-судинних подій з початку пандемії у березні 2020 р. до грудня 2021 р. До дослідження було включено 46 007 пацієнтів зі 134 лікарень. Було вивчено демографічну інформацію, а також наявність у хворих факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань, таких як ожиріння, куріння та артеріальна гіпертензія. Вони проаналізували ці дані щодо змін у часі на основі тримісячних інтервалів, при цьому березень 2020 р. розглядався окремо.

Було виявлено такі тенденції:

середній вік пацієнтів, які надійшли до лікарень з COVID-19, з часом зменшувався: у перші місяці пандемії він становив близько 62 років, а останні кілька місяців 2021 р. — близько 55 років;

в останні місяці 2021 р. частота госпіталізації хворих з ожирінням також була вищою: 12,5% у перші місяці пандемії та 15,6% до кінця періоду дослідження;

частота виявлення серцево-судинних захворювань при госпіталізації на момент завершення дослідження була приблизно на 5% нижчою, ніж серед тих, хто був госпіталізований у перші дні пандемії;

незважаючи на зменшення віку госпіталізованих пацієнтів, частота розвитку серцево-судинних подій (інфарктів міокарда, інсультів) зросла з 7% у березні 2020 р. до 10% у грудні 2021 р.;

водночас ризик розвитку летального наслідку у госпіталізованих хворих знизився з близько 21% у березні 2020 р. до близько 11% до грудня 2021 р.

Автори зазначають, що за період, що досліджується, підвищилася частота розвитку інфарктів міокарда та інсультів. Водночас, мабуть, ці серцево-судинні події гіподіагностували на початку пандемії. Дж. де Лемос наголосив на необхідності подальшого дослідження серцево-судинних ускладнень COVID-19, а також взаємозв’язку респіраторних та серцево-судинних захворювань.

