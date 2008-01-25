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Новини медицини та фармаціїЩо ми знаємо про ризик летального наслідку від раку внаслідок впливу низьких доз іонізуючого випромінювання?

Що ми знаємо про ризик летального наслідку від раку внаслідок впливу низьких доз іонізуючого випромінювання?

Опубліковано  23.08.2023

Тривалий вплив низьких доз іонізуючого випромінювання пов’язаний з підвищеним ризиком летального наслідку. У той же час у нещодавньому дослідженні показано, що ризик летального наслідку від раку, пов’язаного з впливом низьких доз іонізуючого випромінювання, вищий, ніж експерти вважали раніше.

У дослідженні проаналізовано випадки летальних наслідків серед працівників атомної промисловості.

Результати дослідження опубліковані в журналі «The BMJ».

Вчені пояснили, що результати дослідження демонструють рівень ефективності існуючих методів захисту робочих місць від низьких доз радіації.

На сьогодні оцінка впливу радіації на ризик летального наслідку від раку ґрунтувалася головним чином на дослідженнях, що включали осіб, які вижили після вибухів атомних бомб, скинутих на Японію наприкінці Другої світової війни.

На основі цих даних визначається рівень захисту, необхідний для працівників, які піддаються впливу низьких доз радіації в атомній промисловості та інших галузях, наприклад, в охороні здоров’я.

Результати Міжнародного дослідження працівників атомної промисловості (International Nuclear Workers Study — INWORKS) показують, що ризик розвитку раку внаслідок впливу низьких доз іонізуючого випромінювання протягом тривалого часу на робочому місці значно вищий, ніж раніше вважали експерти.

У дослідженні проаналізовано індивідуальні дані моніторингу зовнішнього впливу іонізуючого випромінювання 309 932 працівників атомної промисловості із США, Франції та Великобританії. За період моніторингу, що охоплює період 1944–2016 рр., в осіб, включених у дослідження, зафіксовано 103 553 летальні наслідки: 28 089 випадків з цих летальних наслідків були викликані солідним раком (включає більшість видів раку, крім лейкемії).

Потім дослідники проаналізували ризик розвитку летального наслідку від раку залежно від отриманої працівниками дози іонізуючого випромінювання. За їхніми оцінками, цей ризик підвищувався на 52% на кожну одиницю радіації (грей — Гр), яку отримали працівники. При включенні в аналіз лише працівників, які отримали найнижчі кумулятивні дози радіації (0–100 мГр), виявлено підвищення ризику летального наслідку в 2 рази від солідного раку на одиницю поглиненого іонізуючого випромінювання.

Результати дослідження були скориговані з урахуванням статусу куріння працівників або впливу азбесту на робочому місці: наявність цих додаткових факторів ризику не впливала на силу зв’язку.

Дослідники повідомили, що сподіваються, що Міжнародна комісія з радіологічного захисту (Commission on Radiological Protection) візьме до уваги результати дослідження при оцінці ризиків, пов’язаних із впливом низьких доз радіації, для оновлення системи радіологічного захисту.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  23.08.2023

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