Що ми знаємо про рак шкіри?

У недавньому дослідженні, проведеному Європейською академією дерматології та венерології (European Academy of Dermatology and Venereology — EADV), показано, що рак шкіри діагностовано у 7 304 000 жителів Європи — тобто у 1,71% дорослого населення.

При цьому, за оцінками експертів, більшість випадків розвитку раку шкіри можна попередити, оскільки переважна більшість з них спричинена тривалою експозицією ультрафіолетовим променям.

За оцінкою експертів, сьогодні існує потреба в організації освітніх програм у галузі онкодерматології як для медичних працівників, так і для населення в Європі.

Було проведено масштабне опитування, результати якого продемонстрували, що дослідження невусів (так званих родимок) або скринінг раку шкіри були основною причиною звернення пацієнтів до дерматолога за останні 12 міс. При цьому понад п’ята частина (22,3%) візитів до дерматолога була обумовлена перевіркою невусів або змін шкіри.

Опитування, проведене Європейською академією дерматології та венерології, включило 44 689 дорослих із 27 країн. З опитаних осіб 0,6% повідомили про те, що у них діагностовано меланому — тип раку шкіри з найвищим ризиком смерті.

Найбільш поширеним видом раку шкіри, за даними експертів, є кератиноцитарна карцинома, яка включає базально-клітинну і плоскоклітинну карциному. Поширеність цієї онкопатології швидко підвищується. За оцінками експертів, до 2040 р. кількість випадків розвитку цього захворювання зросте більш ніж на 40%.

Марі-Алет Рішар (Marie-Aleth Richard), професор університетської лікарні Ла-Тімон у Марселі (University Hospital of La Timone, Marseilles) та член правління Європейської академії дерматології та венерології, пояснила, що рак шкіри сприймається населенням як важке та небезпечне для життя захворювання. У той самий час, у разі ранньої діагностики здебільшого досягається повне виліковування пацієнта. Крім того, вона наголосила на необхідності проведення профілактичних заходів та освітніх програм для населення, спрямованих на раннє виявлення раку шкіри.

За даними опитування, у близько 1/ 2 (46,6%) опитаних осіб, у яких діагностовано рак шкіри, відзначається депресія та/або тривожно-невротичний синдром. Як причину зниження якості життя пацієнти з раком шкіри відзначають тривогу з приводу шрамів внаслідок хірургічного лікування, розвитку метастазів та ризику летального наслідку.

Половина хворих заявили, що розвиток раку шкіри негативно вплинув на їхнє особисте життя, майже 3 з 3 заявили, що наявність цього захворювання негативно вплинула на їхню професійну кар’єру. 22,6% опитаних зазначили, що не були прийняті на роботу, на яку претендували, а 31,3% пацієнтів через хворобу відмовилися від пропозицій про нову роботу/посаду.

Цікавим є той факт, що більше половини (52%) опитаних поінформовані, що лікуванням при раку шкіри займаються фахівці-дерматологи і не довірили б проведення терапії лікарю загальної практики. Так, найбільший відсоток пацієнтів, які звернулися до дерматолога для діагностування та лікування при раку шкіри насамперед, припадає на Італію (53%), Францію (47,4%) та Іспанію (44,8%).

При цьому у Великій Британії лише 11,9%, а у Польщі 13,5% пацієнтів зі скаргами на зміни шкіри спочатку зверталися до дерматолога. Проте у близько половині випадків (45,7%) остаточний діагноз було встановлено лікарем-дерматологом.

Професор Олександр Стратігос (Alexander Stratigos), президент Європейської академії дерматології та венерології, підкреслив, що дерматологи — ключові фахівці в галузі діагностики та лікування раку шкіри. Він вважає, що саме дерматологам належить центральна роль у розробці стратегій інформування громадськості про ранні симптоми, можливості діагностики та лікування пацієнтів із захворюваннями шкіри, зокрема раком. Він відзначив важливу роль у профілактиці цієї онкопатології законодавчого регулювання роботи соляріїв та інформування населення щодо необхідності захисту від ультрафіолетового опромінення сонячного світла.

За матеріалами www.medicalxpress.com