Що ми знаємо про причини випадіння волосся?

За даними Асоціації Американської академії дерматології (American Academy of Dermatology Association), у нормі з голови людини щодня випадає 50–100 волосин. При підвищенні випадіння волосся можлива поява залисин або навіть повне облисіння.

Які фактори можуть призводити до підвищеного випадіння волосся?

Виражений стрес, включаючи тяжкі гострі інфекційні захворювання, емоційно тяжкі переживання, втрату/зміну місця роботи, може призводити до розвитку телогенової алопеції;

прийом лікарських препаратів, включаючи антидепресанти, блокатори бета-адренорецепторів, леводопу та хіміотерапевтичні препарати;

деякі хронічні захворювання, наприклад, патологія щитовидної залози, дисбаланс статевих гормонів;

дефіцит мікро- та макроелементів: білка, заліза, цинку або біотину;

аутоімунні захворювання (аутоімунітет є причиною вогнищевої алопеції — випадіння волосся на одній або кількох ділянках шкіри голови, брів або вії);

травматична або тракційна алопеція внаслідок регулярного носіння тугих зачісок;

андрогенетична алопеція — внаслідок дисбалансу чоловічих статевих гормонів у поєднанні зі спадковими факторами може розвиватися як у чоловіків, так і у жінок старшого віку.

У більшості здорових дорослих людей на голові налічується 80 000–120 000 волосяних фолікулів. Кожен волосяний фолікул багаторазово проходить цикл росту, що складається з трьох окремих фаз: анаген, катаген та телоген. Під час анагену, який триває 2–7 років, волосся росте приблизно на 1 см на місяць. Потім фолікул вступає у фазу катагену, 2-тижневу перехідну фазу, під час якої припиняється кровопостачання волосся. Під час останньої, неактивної стадії, або телогену, волосся випадає. Може пройти до 4 міс, перш ніж у фолікулі почне рости нове волосся.

У дослідженнях показано, що стрес може спричиняти розвиток телогенової алопеції — типу випадіння волосся, за якого волосяні фолікули протягом тривалого періоду залишаються в неактивній фазі. Це може пояснюватися впливом підвищеного при стресі рівня глюкокортикостероїдів, а також скороченням гладких м’язів волосяних фолікулів. За оцінками дослідників з Медичної школи Ікана на горі Сінай у Нью-Йорку (Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York), профілактика гіпертонусу м’язів волосяних фолікулів потенційно дозволить призупинити регресію волосяних фолікулів.

Дослідники з інженерного факультету Йокогамського національного університету в Японії (Yokohama National University in Japan) виростили функціональні зрілі волосяні фолікули мишей in vitro в лабораторії. На думку дослідників, потенційно ці фолікули можуть застосовуватися в дослідницьких цілях.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «‎Science Advances».

Старший автор дослідження професор Джунджі Фукуда (Junji Fukuda) підкреслив необхідність подальших досліджень з вирощування in vitro людських волосяних фолікулів. На його думку, потенційно їх пересадка може бути застосована при різних типах облисіння. На сьогодні існує низка медикаментозних методів лікування пацієнтів з випадінням волосся.

Так, при андрогенній алопеції у пацієнтів спостерігається підвищений рівень дигідротестостерону. Також при цьому типі облисіння виявляють підвищення експресії андрогенних рецепторів у шкірі голови і більш високий рівень ферменту 5-альфа-редуктази, який перетворює тестостерон на дигідротестостерон. При андрогенній алопеції застосовують фінастерид та міноксидил. Фінастерид є інгібітором 5-альфа-редуктази.

У той же час фінастерид не показаний жінкам репродуктивного віку, оскільки може мати тератогенний ефект. У жінок молодого віку з андрогенною алопецією може застосовуватися спіронолактон, що також проявляє антиандрогенну дію.

Міноксидил застосовують місцево у формі розчину. Препарат сприяє поліпшенню капілярного кровообігу в шкірі голови та росту волосяних фолікулів. Міноксидил безпечний як для чоловіків, так і для жінок.

У червні 2022 р. препарат для лікування пацієнтів з вогнищевою алопецією було вперше схвалено Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA). Це баріцитиніб, який раніше застосовували при ревматоїдному артриті.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com