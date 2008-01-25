Що ми знаємо про побічні ефекти лікарських засобів у дітей?
За оцінками експертів, побічні ефекти лікарських засобів є причиною майже 10% усіх госпіталізацій дітей.
Клінічні дослідження є золотим стандартом виявлення побічних ефектів препаратів у дорослих. Однак з етичних та деяких інших причин дітей історично практично не включають до клінічних випробувань. У той же час відмінності у фізіології у дорослих хворих та пацієнтів педіатричного профілю призводять і до відмінностей у розвитку побічних ефектів лікарських засобів.
Дослідники з Медичного центру Колумбійського університету в Ірвінгу (Columbia University Irving Medical Center) розробили новий алгоритм оцінки зафіксованих побічних ефектів лікарських засобів у дітей залежно від фізіологічної стадії їх розвитку. При цьому було застосовано метод прогностичного моделювання та узагальнених адитивних моделей диспропорційності. У дослідженні було оцінено 264 453 повідомлення про розвиток побічних ефектів лікарських препаратів у Системі повідомлень про небажані явища Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System — FAERS).
Автори дослідження — ад’юнкт-професор Медичного центру Колумбійського університету Ніколас Татонетті (Nicholas Tatonetti) та доктор системної біології Нік Джангреко (Nick Giangreco). Результати опубліковано в журналі «Med». Також результати дослідження доступні через KidSIDES, безкоштовну загальнодоступну базу даних побічних ефектів лікарських засобів у дітей та на порталі педіатричної безпеки препаратів PDSportal.
Н. Татонетті пояснив, що через те, що дітей з етичних причин найчастіше не включають до дослідження препаратів, утруднена оцінка ефективності та безпеки лікарських засобів у педіатричній популяції.
У дослідженні ймовірність розвитку побічних ефектів у дітей розрахована з урахуванням фізіологічних процесів розвитку, що відбуваються в організмі дитини. Так, період дитинства було поділено на сім стадій розвитку, починаючи з періоду новонародженості та закінчуючи пізнім підлітковим віком. Унікальність оцінки полягає у співвідношенні даних, отриманих про розвиток побічних ефектів у суміжних стадіях фізіологічного розвитку (наприклад період дитинства та діти ясельного віку).
Н. Джангреко займається кількісними трансляційними дослідженнями в Regeneron (фармацевтична корпорація). Він пояснив, що, наприклад, FDA виявило, що монтелукаст (лікарський препарат, що застосовується при бронхіальній астмі), викликає побічні ефекти з боку психіки. У цьому ж дослідженні було визначено стадію розвитку дитини, коли ризик виникнення побічних ефектів з боку психіки є найвищим — на другому році життя.
У дослідженні також показано зв’язок ризику розвитку побічних ефектів та динамічної експресії фармакогенів у дітей. Фармакогени — гени, що кодують ферменти, які беруть участь у метаболізмі різних лікарських препаратів.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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