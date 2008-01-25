Атеросклеротичні захворювання серцево-судинної системи є найчастішою причиною летальних наслідків у США. За даними Національного інституту охорони здоров’я (National Institutes of Health), США, атеросклероз виявляють у 50% американців віком 45–84 роки.

У нещодавньому дослідженні було виявлено зв’язок між нерегулярним нічним сном та ризиком розвитку атеросклерозу в осіб похилого віку. Дослідники наголосили на важливості режиму сну для профілактики атеросклеротичних захворювань.

У дослідженні взяли участь 2032 учасники з Багатоетнічного дослідження атеросклерозу (MESA), спрямованого на вивчення характеристик та факторів ризику розвитку атеросклерозу в осіб похилого віку. Кожен учасник протягом 7 днів носив наручний пристрій, що фіксує періоди неспання та сну для оцінки режиму. Також пацієнти заповнювали щоденники сну. У учасників дослідження вимірювали артеріальний тиск, плечо-кісточковий індекс (його підвищення спостерігається у разі підвищеної жорсткості судин) артеріального тиску; за допомогою методів візуалізації визначали наявність атеросклеротичних кальцинованих бляшок в артеріях (коронарних, артеріях шиї), товщину інтима-медіа сонних артерій. Крім того, усі пацієнти протягом однієї ночі проходили домашній моніторинг сну, під час якого вимірювали показники дихання, фази сну, тривалість сну, частоту серцевих скорочень та час сну.

У дослідженні було виявлено, що рівень кальцію в коронарних артеріях був вищим у учасників, які змінювали час сну на більш ніж 90 хв протягом тижня, порівняно з рівнем кальцію в коронарних артеріях осіб, які змінювали час сну на 30 хв і менше протягом тижня. Також у пацієнтів, які змінювали час сну на 1,5–2 год протягом тижня, значно частіше спостерігалися симптоми атеросклерозу порівняно з учасниками, які дотримувалися режиму сну. У учасників, які не дотримувалися режиму сну, спостерігалося більше накопичення атеросклеротичних бляшок в артеріях, а також вищий кісточково-плечовий індекс (підвищена жорсткість судин).

Результати дослідження опубліковано у виданні «Journal of the American Heart Association».

Провідний автор дослідження доктор Келсі М. Фулл (Kelsie M. Full) з Університету Вандербільта (Vanderbilt University) зазначив, що отримані в дослідженні результати доповнюють дані про зв’язок нерегулярного режиму сну з ризиком серцево-судинних захворювань. Так, раніше було показано зв’язок порушень сну з підвищеною ймовірністю виникнення артеріальної гіпертензії та цукрового діабету II типу. Доктор Хосе М. Ордовас (José M. Ordovás) з Університету Тафтса (Tufts University) не брав участі в дослідженні, але він пояснив, що коли ми постійно лягаємо спати і прокидаємося у різний час, це може порушити циркадні ритми та призвести до так званої соціальної зміни часових поясів. Доктор Х.М. Ордовас наголосив, що дотримання режиму та пропаганда здорових навичок сну потенційно можуть сприяти зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань за рахунок зменшення вираженості запалення, окислювального стресу та інших факторів ризику, пов’язаних із порушеннями сну та циркадних ритмів.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com