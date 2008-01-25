Рубцеві зміни після інфаркту міокарда: чи можливе відновлення?

Інфаркт міокарда є однією з провідних причин летальних випадків у всьому світі. У перші кілька днів після інфаркту міокарда йде процес імуноопосередкованого видалення некротизованих клітин та позаклітинного матриксу за допомогою складних процесів ферментативної деградації. Приблизно через 3 дні починається проліферація фібробластів і розвивається заміщувальний фіброз з утворенням багатого колагеном I типу щільного рубця. На відміну від здорового міокарда фіброзний рубець електрично інертний (не проводить електричні імпульси), характеризується підвищеною жорсткістю та нижчою, ніж здоровий міокард, скоротливістю. Подальші процеси ремоделювання міокарда зумовлюють розвиток серцевої недостатності та підвищення ризику летального наслідку.

Еластин — білок позаклітинного матриксу. Порівняно з колагеном він характеризується вищою пружністю та еластичністю. У недавньому дослідженні було проаналізовано властивості тропоеластину при введенні в ділянку постінфарктного рубця. Тропоеластин — це водорозчинна субодиниця еластину.

Дослідження було проведено на тваринній моделі. Пацюкам, які перенесли інфаркт, в ділянку постінфарктного рубця під контролем ультразвукового дослідження вводили ін’єкцію тропоеластину або плацебо. Було показано, що у щурів, яким вводили тропоеластин, спостерігалося значне підвищення фракції викиду лівого шлуночка, а також зменшувалася диссинхронія лівого шлуночка порівняно з показниками щурів з контрольної групи через 28 днів після перенесеного інфаркту міокарда.

Також тропоеластин сприяв зменшенню розмірів рубця після інфаркту міокарда та підвищенню вмісту еластину в рубці за даними гістологічного аналізу. Було проведено секвенування РНК (RNAseq) рубцево-зміненого міокарда щурів. Під час аналізу отриманих даних показано, що ін’єкція тропоеластину сприяла підвищенню експресії генів, пов’язаних з утворенням еластичних волокон.

У ході подальших досліджень на оброблених тропоеластином фібробластах серця людини за допомогою імуногістохімічного аналізу було виявлено підвищення вмісту тропоеластину в осередках фіброзу. При проведенні секвенування РНК було відзначено активацію експресії гена тропоеластину.

Також у дослідженні in vitro показано, що серцеві фібробласти людини синтезують підвищений рівень еластину під час проведення терапії тропоеластином. Таким чином, у дослідженні вперше було показано, що очищений людський тропоеластин сприяє відновленню серцевого м’яза та покращенню насосної функції серця після перенесеного інфаркту міокарда.

На думку провідного дослідника доктора Роберта Хьюма (Robert Hume), співробітника Центру Чарльза Перкінса Сіднейського університету (University of Sydney’s Charles Perkins Centre), потенційно тропоеластин може знайти застосування в терапії пацієнтів з інфарктом міокарда.

Дослідження проведено на базі Інституту медичних досліджень Вестміду (Westmead Institute for Medical Research).

Результати дослідження опубліковано в журналі «Circulation Research».

За матеріалами www.ahajournals.org, www.medicalxpress.com