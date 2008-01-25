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Новини медицини та фармаціїРозвиток прееклампсії можна діагностувати за допомогою аналізу крові? 

Розвиток прееклампсії можна діагностувати за допомогою аналізу крові? 

Опубліковано  12.07.2023

Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) схвалило перший аналіз крові для прогнозування розвитку прееклампсії у вагітних.

Прееклампсія є провідною причиною розвитку материнської та неонатальної смертності у США. Частота розвитку прееклампсії підвищилася останніми роками. Експерти пов’язують це зі зростанням поширеності ожиріння та артеріальної гіпертензії серед жінок репродуктивного віку.

Так, раніше дослідники визначили, що плацента виробляє 2 протеїни — тирозинкіназу-1 (tyrosine kinase 1 — sFlt-1) та плацентарний фактор росту (placental growth factor — PlGF). Підвищення співвідношення тирозинкінази-1 до плацентарного фактора росту є ранньою ознакою розвитку прееклампсії.

Результати дослідження опубліковані у виданні «NEJM Evidence».

Доктор Дуглас Велкерс (Douglas Woelkers), професор медицини матері та плода в Каліфорнійському університеті (University of California), Сан-Дієго, США, повідомив, що за допомогою цього біохімічного аналізу можна визначити на ранніх стадіях розвиток прееклампсії у 96% випадків. За його оцінками, це революційний метод діагностики прееклампсії.

Цей аналіз крові розроблено компанією Thermo Fisher Scientific. Він призначений для жінок у період з 23-го по 35-й тиждень вагітності.

У жінок з негативним результатом немає ризику розвитку прееклампсії. У той час як у жінок з позитивним тестом відзначається високий ризик розвитку прееклампсії, а у 2/3 з них розвинеться тяжка прееклампсія і, ймовірно, буде необхідно провести передчасні пологи.

За оцінками експертів, прееклампсія виявляється у 1 із 25 вагітних. При цьому ризик розвитку прееклампсії значно вищий у жінок негроїдної раси, ніж у представниць європеоїдної раси. Прееклампсія зазвичай розвивається у II триместр вагітності, але може розвинутися і після пологів. Вона може призвести до розвитку еклампсії та летального наслідку.

Симптоми прееклампсії неспецифічні. Так, ймовірними симптомами прееклампсії є набряки нижніх кінцівок, головний біль. У жінок із прееклампсією відзначається підвищення артеріального тиску. Експерти рекомендують проводити визначення співвідношення тирозинкінази-1 до плацентарного фактора росту кожні 2 тиж всім вагітним з можливими симптомами прееклампсії.

За матеріалами www.evidence.nejm.org, www.medicalxpress.com

Опубліковано  12.07.2023

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