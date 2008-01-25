Розроблено новий метод відновлення зору?
Спадкова дегенерація сітківки спричинена втратою світлочутливих клітин у сітківці у задній частині ока. Дегенерація клітин сітківки призводить до втрати зору, яка може прогресувати до сліпоти. На сьогодні розроблено різні методи терапії дегенерації сітківки, включаючи генну терапію. У той же час методи лікування, що існують на даний час, уповільнюють прогресування дегенерації фоторецепторних клітин, але не сприяють їх відновленню. Таким чином, сучасні методи лікування не сприяють відновленню зору у пацієнтів із пізніми стадіями дегенерації сітківки.
Наприклад, у сітківці кісткових риб мюллерівські гліальні клітини набувають властивостей стовбурових клітин і регенерують нейрони сітківки після пошкодження. У сітківці же ссавців та людини відсутня спонтанна регенеративна відповідь.
Диференціація та розвиток різних типів клітин у період внутрішньоутробного розвитку регулюються факторами транскрипції тимчасової ідентичності. На сьогодні до кінця не відомо, чи можуть тимчасові фактори перепрограмувати термінально диференційовані гліальні клітини. У нещодавньому дослідженні було показано, що комбінована експресія факторів ранньої тимчасової ідентичності Ikzf1 та Ikzf4 сприяє трансформації неушкодженої глії сітківки в нейроноподібні клітини, які транслокуються у зовнішній ядерний фоторецепторний шар. Також у дослідженні встановлено, що Ikzf1/Ikzf4 сприяють трансформації фібробластів у індуковані нейрони (iNs).
Перший автор дослідження Камілла Будро-Пінсонно (Camille Boudreau-Pinsonneault) повідомила, що ідентифіковано два гени, відповідальні за експресію факторів транскрипції тимчасової ідентичності. Таким чином, можливість перепрограмування так званих сплячих мюллерівських гліальних клітин за допомогою тимчасових факторів ідентичності потенційно може застосовуватися як клітинна/генна терапія нейродегенеративних захворювань. На сьогодні вчені планують продовжити дослідження у цій сфері.
Дослідження проведено вченими з Університету Монреалю. Ним керував професор медицини Монреальського університету Мішель Кайуетт (Michel Cayouette), директор із досліджень клітинної нейробіології в Монреальському інституті клінічних досліджень (Montreal Clinical Research Institute) Монреальського університету.
Результати дослідження опубліковані у виданні «Proceedings of the National Academy of Sciences».
За матеріалами www.medicalxpress.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024