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Новини медицини та фармаціїРозроблено новий метод відновлення зору?

Розроблено новий метод відновлення зору?

Опубліковано  11.05.2023

Спадкова дегенерація сітківки спричинена втратою світлочутливих клітин у сітківці у задній частині ока. Дегенерація клітин сітківки призводить до втрати зору, яка може прогресувати до сліпоти. На сьогодні розроблено різні методи терапії дегенерації сітківки, включаючи генну терапію. У той же час методи лікування, що існують на даний час, уповільнюють прогресування дегенерації фоторецепторних клітин, але не сприяють їх відновленню. Таким чином, сучасні методи лікування не сприяють відновленню зору у пацієнтів із пізніми стадіями дегенерації сітківки.

Наприклад, у сітківці кісткових риб мюллерівські гліальні клітини набувають властивостей стовбурових клітин і регенерують нейрони сітківки після пошкодження. У сітківці же ссавців та людини відсутня спонтанна регенеративна відповідь.

Диференціація та розвиток різних типів клітин у період внутрішньоутробного розвитку регулюються факторами транскрипції тимчасової ідентичності. На сьогодні до кінця не відомо, чи можуть тимчасові фактори перепрограмувати термінально диференційовані гліальні клітини. У нещодавньому дослідженні було показано, що комбінована експресія факторів ранньої тимчасової ідентичності Ikzf1 та Ikzf4 сприяє трансформації неушкодженої глії сітківки в нейроноподібні клітини, які транслокуються у зовнішній ядерний фоторецепторний шар. Також у дослідженні встановлено, що Ikzf1/Ikzf4 сприяють трансформації фібробластів у індуковані нейрони (iNs).

Перший автор дослідження Камілла Будро-Пінсонно (Camille Boudreau-Pinsonneault) повідомила, що ідентифіковано два гени, відповідальні за експресію факторів транскрипції тимчасової ідентичності. Таким чином, можливість перепрограмування так званих сплячих мюллерівських гліальних клітин за допомогою тимчасових факторів ідентичності потенційно може застосовуватися як клітинна/генна терапія нейродегенеративних захворювань. На сьогодні вчені планують продовжити дослідження у цій сфері.

Дослідження проведено вченими з Університету Монреалю. Ним керував професор медицини Монреальського університету Мішель Кайуетт (Michel Cayouette), директор із досліджень клітинної нейробіології в Монреальському інституті клінічних досліджень (Montreal Clinical Research Institute) Монреальського університету.

Результати дослідження опубліковані у виданні «Proceedings of the National Academy of Sciences».

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  11.05.2023

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