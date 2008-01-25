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Розроблено новий метод прогнозування розвитку фібриляції передсердь та ризику розвитку емболічного інсульту?

Опубліковано  30.08.2023

Група дослідників з Університету Східної Англії (University of East Anglia) розробила новий метод виявлення пацієнтів із підвищеним ризиком розвитку фібриляції передсердь. За оцінками експертів, фібриляція передсердь підвищує ризик розвитку транзиторної ішемічної атаки (ТІА) або інсульту у 5 разів.

Дослідники розробили простий інструмент виявлення осіб із групи високого ризику для практичних лікарів. Дослідники вважають, що застосування такої прогностичної моделі сприятиме профілактиці розвитку інсульту в осіб із групи високого ризику розвитку фібриляції передсердь.

Дослідники виявили 4 фактори, що значно підвищують ризик розвитку фібриляції передсердь:

  • літній вік;
  • підвищений діастолічний артеріальний тиск;
  • порушення координації;
  • дисфункція лівого шлуночка серця.

Результати дослідження опубліковані в журналі European Journal of Preventive Cardiology.

Провідний дослідник професор Василіос Василіу (Vassilios Vassiliou) з Нориджської медичної школи Університету Східної Англії (UEA’s Norwich Medical School) та почесний консультант-кардіолог університетської лікарні Норфолка та Норвіча (Norfolk and Norwich University Hospital) зазначив, що дуже важливо визначити, хто з пацієнтів належить до групи високого ризику фібриляції передсердь. Для зниження ризику розвитку інсульту показано лікування антикоагулянтами.

У дослідженні взяли участь 323 пацієнти, які проходили лікування в лікарні Кембриджського університету (Cambridge University Hospital), у яких розвинувся інсульт без встановлених причин, відомий як емболічний інсульт невизначеного походження.

Дослідники проаналізували медичні записи, а також дані тривалого моніторингу серцевого ритму та ехокардіограми пацієнтів.

Професор В. Василіу повідомив, що було визначено 4 параметри, пов’язані з розвитком фібриляції передсердь. Потім дослідники розробили модель, яку можна використовувати для прогнозування розвитку фібриляції передсердь у найближчі 3 роки і, отже, підвищений ризик розвитку повторного інсульту.

В. Василіу наголосив, що це дуже простий інструмент, який будь-який лікар може використовувати у клінічній практиці. Застосування такої моделі прогнозування є доступнішим, ніж тривалий моніторинг серцевого ритму.

За оцінками дослідників, потенційно виявлення пацієнтів високого ризику розвитку фібриляції передсердь та профілактична терапія антикоагулянтами сприятимуть зниженню ризику розвитку інсульту.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  30.08.2023

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