Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїРослинна дієта призводить до дефіциту вітаміну B12

Рослинна дієта призводить до дефіциту вітаміну B12

Опубліковано  11.01.2022

Рослинні дієти (вегетаріанські або веганські) стають все більш популярними, оскільки люди прагнуть дотримуватися дієти, яка вважається більш ефективною для довкілля, благополуччя тварин та/або особистого здоров’я. З 2018 р. у Західній Європі обсяги продажу продуктів рослинного походження збільшилися на 49%.

Вчені з усього світу, що спеціалізуються на питаннях харчування, медицини та охорони здоров’я, сформували дискусійну групу «cluB-12». Ця група створена для підвищення поінформованості про дефіцит вітаміну B12 та способи його усунення. Вітамін B12 (ціанокобаламін) є важливим мікронутрієнтом, який бере участь в утворенні еритроцитів, процесах енергетичного обміну, метаболізмі, зокрема в метаболізмі нервових клітин. Вітамін В12 не міститься в рослинах.

Професор Мартін Уоррен (Martin Warren) з Інституту Квадрам (Quadram Institute) у Норвічі, Великобританія, ініціатор створення групи «cluB-12», доклав багато зусиль для інформування громадськості про можливі негативні наслідки дефіциту вітаміну В12 для громадської охорони здоров’я та необхідні профілактичні заходи.

B12-дефіцитна анемія може виявлятися широким спектром симптомів. Зазвичай анемія розвивається поступово, але може прогресувати без поповнення дефіциту вітаміну В12.

Загальні симптоми: крайня втома (втомлюваність), нестача енергії (млявість), шум у вухах, задишка, слабкість, головний біль, блідість шкіри, помітне серцебиття (пальпітація), втрата апетиту та зменшення маси тіла.

М. Уоррен зазначив, що серед вегетаріанців та веганів існує прихована епідемія дефіциту вітаміну B12, і це викликає особливе занепокоєння, особливо щодо жінок дітородного віку.

Є багато вагомих причин дотримуватися збалансованої рослинної дієти. Однак вегани повинні бути поінформовані про потенційний дефіцит нутрієнтів та необхідність вживати відповідні добавки вітаміну B12.

Основні рекомендації для людей, які вибирають веганську або вегетаріанську дієту:

  • вживайте щодня дієтичну добавку, що містить 4–7 мкг вітаміну B12;
  • контролюйте рівень вітаміну B12 у плазмі крові, особливо якщо ви не вживали дієтичні добавки;
  • проконсультуйтеся з дієтологом щодо планування рослинної дієти, особливо якщо ви стаєте веганом;
  • проконсультуйтеся з дієтологом, якщо ви дотримуєтеся вегетаріанської дієти та

а) плануєте стати веганом;

б) плануєте вагітність чи годуєте грудьми;

в) ваш вік старше 60 років.

Рекомендовані міжнародні норми надходження нутрієнтів:

  • Великобританія — рекомендована доза (recommended nutritional intake — RNI) вітаміну B12 становить 1,5 мкг на добу для дорослих без поправки на вагітність;
  • США — RNI вітаміну B12 становить 2,3 мкг на добу і збільшується до 2,6 і 2,8 на добу для вагітних і тих, хто годує грудьми, відповідно;
  • ЄС — RNI вітаміну B12 4 мкг на добу і збільшується до 4,5 і 5 для вагітних і тих, хто годує грудьми, відповідно.

Особи, які дотримуються веганської дієти, піддаються набагато вищому ризику дефіциту вітаміну B12. За оцінками, рівень дефіциту вітаміну B12 у вагітних-веганів сягає 62%. У вегетаріанців дефіцит вітаміну B12 сягає 40%.

У дослідженні, проведеному Національним банком даних харчових продуктів (Food Databanks National Capability) в Інституті Квадрам, також встановлено, що представлені у продажу веганські продукти харчування не збагачують вітаміном B12 достатньою мірою.

За матеріалами www.news-medical.net

Опубліковано  11.01.2022

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини