Рослинна дієта призводить до дефіциту вітаміну B12

Рослинні дієти (вегетаріанські або веганські) стають все більш популярними, оскільки люди прагнуть дотримуватися дієти, яка вважається більш ефективною для довкілля, благополуччя тварин та/або особистого здоров’я. З 2018 р. у Західній Європі обсяги продажу продуктів рослинного походження збільшилися на 49%.

Вчені з усього світу, що спеціалізуються на питаннях харчування, медицини та охорони здоров’я, сформували дискусійну групу «cluB-12». Ця група створена для підвищення поінформованості про дефіцит вітаміну B 12 та способи його усунення. Вітамін B 12 (ціанокобаламін) є важливим мікронутрієнтом, який бере участь в утворенні еритроцитів, процесах енергетичного обміну, метаболізмі, зокрема в метаболізмі нервових клітин. Вітамін В 12 не міститься в рослинах.

Професор Мартін Уоррен (Martin Warren) з Інституту Квадрам (Quadram Institute) у Норвічі, Великобританія, ініціатор створення групи «cluB-12», доклав багато зусиль для інформування громадськості про можливі негативні наслідки дефіциту вітаміну В 12 для громадської охорони здоров’я та необхідні профілактичні заходи.

B 1 2 -дефіцитна анемія може виявлятися широким спектром симптомів. Зазвичай анемія розвивається поступово, але може прогресувати без поповнення дефіциту вітаміну В 12 .

Загальні симптоми: крайня втома (втомлюваність), нестача енергії (млявість), шум у вухах, задишка, слабкість, головний біль, блідість шкіри, помітне серцебиття (пальпітація), втрата апетиту та зменшення маси тіла.

М. Уоррен зазначив, що серед вегетаріанців та веганів існує прихована епідемія дефіциту вітаміну B 12 , і це викликає особливе занепокоєння, особливо щодо жінок дітородного віку.

Є багато вагомих причин дотримуватися збалансованої рослинної дієти. Однак вегани повинні бути поінформовані про потенційний дефіцит нутрієнтів та необхідність вживати відповідні добавки вітаміну B 12 .

Основні рекомендації для людей, які вибирають веганську або вегетаріанську дієту:

вживайте щодня дієтичну добавку, що містить 4–7 мкг вітаміну B 12 ;

; контролюйте рівень вітаміну B 12 у плазмі крові, особливо якщо ви не вживали дієтичні добавки;

у плазмі крові, особливо якщо ви не вживали дієтичні добавки; проконсультуйтеся з дієтологом щодо планування рослинної дієти, особливо якщо ви стаєте веганом;

проконсультуйтеся з дієтологом, якщо ви дотримуєтеся вегетаріанської дієти та

а) плануєте стати веганом;

б) плануєте вагітність чи годуєте грудьми;

в) ваш вік старше 60 років.

Рекомендовані міжнародні норми надходження нутрієнтів:

Великобританія — рекомендована доза (recommended nutritional intake — RNI) вітаміну B 12 становить 1,5 мкг на добу для дорослих без поправки на вагітність;

становить 1,5 мкг на добу для дорослих без поправки на вагітність; США — RNI вітаміну B 12 становить 2,3 мкг на добу і збільшується до 2,6 і 2,8 на добу для вагітних і тих, хто годує грудьми, відповідно;

становить 2,3 мкг на добу і збільшується до 2,6 і 2,8 на добу для вагітних і тих, хто годує грудьми, відповідно; ЄС — RNI вітаміну B 12 4 мкг на добу і збільшується до 4,5 і 5 для вагітних і тих, хто годує грудьми, відповідно.

Особи, які дотримуються веганської дієти, піддаються набагато вищому ризику дефіциту вітаміну B 12 . За оцінками, рівень дефіциту вітаміну B 12 у вагітних-веганів сягає 62%. У вегетаріанців дефіцит вітаміну B 12 сягає 40%.

У дослідженні, проведеному Національним банком даних харчових продуктів (Food Databanks National Capability) в Інституті Квадрам, також встановлено, що представлені у продажу веганські продукти харчування не збагачують вітаміном B 12 достатньою мірою.

За матеріалами www.news-medical.net