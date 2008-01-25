Рослинна дієта призводить до дефіциту вітаміну B12
Рослинні дієти (вегетаріанські або веганські) стають все більш популярними, оскільки люди прагнуть дотримуватися дієти, яка вважається більш ефективною для довкілля, благополуччя тварин та/або особистого здоров’я. З 2018 р. у Західній Європі обсяги продажу продуктів рослинного походження збільшилися на 49%.
Вчені з усього світу, що спеціалізуються на питаннях харчування, медицини та охорони здоров’я, сформували дискусійну групу «cluB-12». Ця група створена для підвищення поінформованості про дефіцит вітаміну B12 та способи його усунення. Вітамін B12 (ціанокобаламін) є важливим мікронутрієнтом, який бере участь в утворенні еритроцитів, процесах енергетичного обміну, метаболізмі, зокрема в метаболізмі нервових клітин. Вітамін В12 не міститься в рослинах.
Професор Мартін Уоррен (Martin Warren) з Інституту Квадрам (Quadram Institute) у Норвічі, Великобританія, ініціатор створення групи «cluB-12», доклав багато зусиль для інформування громадськості про можливі негативні наслідки дефіциту вітаміну В12 для громадської охорони здоров’я та необхідні профілактичні заходи.
B12-дефіцитна анемія може виявлятися широким спектром симптомів. Зазвичай анемія розвивається поступово, але може прогресувати без поповнення дефіциту вітаміну В12.
Загальні симптоми: крайня втома (втомлюваність), нестача енергії (млявість), шум у вухах, задишка, слабкість, головний біль, блідість шкіри, помітне серцебиття (пальпітація), втрата апетиту та зменшення маси тіла.
М. Уоррен зазначив, що серед вегетаріанців та веганів існує прихована епідемія дефіциту вітаміну B12, і це викликає особливе занепокоєння, особливо щодо жінок дітородного віку.
Є багато вагомих причин дотримуватися збалансованої рослинної дієти. Однак вегани повинні бути поінформовані про потенційний дефіцит нутрієнтів та необхідність вживати відповідні добавки вітаміну B12.
Основні рекомендації для людей, які вибирають веганську або вегетаріанську дієту:
- вживайте щодня дієтичну добавку, що містить 4–7 мкг вітаміну B12;
- контролюйте рівень вітаміну B12 у плазмі крові, особливо якщо ви не вживали дієтичні добавки;
- проконсультуйтеся з дієтологом щодо планування рослинної дієти, особливо якщо ви стаєте веганом;
- проконсультуйтеся з дієтологом, якщо ви дотримуєтеся вегетаріанської дієти та
а) плануєте стати веганом;
б) плануєте вагітність чи годуєте грудьми;
в) ваш вік старше 60 років.
Рекомендовані міжнародні норми надходження нутрієнтів:
- Великобританія — рекомендована доза (recommended nutritional intake — RNI) вітаміну B12 становить 1,5 мкг на добу для дорослих без поправки на вагітність;
- США — RNI вітаміну B12 становить 2,3 мкг на добу і збільшується до 2,6 і 2,8 на добу для вагітних і тих, хто годує грудьми, відповідно;
- ЄС — RNI вітаміну B12 4 мкг на добу і збільшується до 4,5 і 5 для вагітних і тих, хто годує грудьми, відповідно.
Особи, які дотримуються веганської дієти, піддаються набагато вищому ризику дефіциту вітаміну B12. За оцінками, рівень дефіциту вітаміну B12 у вагітних-веганів сягає 62%. У вегетаріанців дефіцит вітаміну B12 сягає 40%.
У дослідженні, проведеному Національним банком даних харчових продуктів (Food Databanks National Capability) в Інституті Квадрам, також встановлено, що представлені у продажу веганські продукти харчування не збагачують вітаміном B12 достатньою мірою.
За матеріалами www.news-medical.net
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