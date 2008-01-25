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Новини медицини та фармаціїrNAPc2: новий терапевтичний підхід при COVID-19

rNAPc2: новий терапевтичний підхід при COVID-19

Опубліковано  16.07.2021

Дослідницька група з Медичного центру Університету імені Йоханнеса Гутенберга Майнца (Universitätsmedizin Mainz) виявила новий напрямок фармакотерапії COVID-19. Це рекомбінантний антикоагулянтний білок нематод c2 (Recombinant nematode anticoagulant protein c2 — rNAPc2), який, як уже продемонстрували вчені, є багатообіцяючим компонентом терапії у разі тяжких випадків COVID-19.

Рекомбінантний білок rNAPc2 діє безпосередньо на згортання крові і може запобігати порушенням згортання і пов’язаному з ними запаленню при інфекціях SARS-CoV-2, що, мабуть, відіграє центральну роль у прогнозі у пацієнтів з COVID-19. Активний компонент безпосередньо втручається в ранні процеси згортання крові, пригнічуючи тканинний фактор VIIa, якому відведена центральна роль у запальній реакції на вірусні інфекції та в процесі поширення вірусу.

У результаті більш ранніх клінічних та доклінічних досліджень, у тому числі щодо лікування лихоманки Ебола, було встановлено, що rNAPc2 володіє протизапальними і противірусними властивостями на додаток до антикоагулянтного ефекту. rNAPc2 вже був протестований у більш ніж 700 пацієнтів у фазі I і II, у тому числі в клінічних дослідженнях з профілактики венозних і артеріальних тромбозів, у яких було встановлено, що він ефективний в інгібуванні сигнального шляху тканинного фактора і добре переноситься в терапевтичних дозах.

Клінічні дослідження

З грудня 2020 р. активний компонент досліджується в міжнародному багатоцентровому клінічному дослідженні фази II/III за участю стаціонарних пацієнтів з COVID-19 з підвищеними показниками згортання крові. Мета дослідження полягає в тому, щоб з’ясувати, чи може лікування rNAPc2 запобігти тромбозу більш ефективно, ніж стандартна терапія антикоагулянтом гепарином. rNAPc2 вводиться підшкірно в 1-, 3- і 5-й день.

Відмінність від попередньої терапії

«Тромбозапальні процеси при COVID-19 стали відправною точкою для наших досліджень з активним компонентом rNAPc2», — пояснив професор доктор Вольфрам Руф (Wolfram Ruf), науковий директор Центру тромбозу і гемостазу Медичного центру Університету Майнца. rNAPc2 безпосередньо втручається в ранні процеси згортання крові, пригнічуючи так званий тканинний фактор. Тканинний фактор — це білок, який активує згортання крові і відіграє центральну роль у запальній реакції при вірусних інфекціях і поширенні вірусів.

Механізм дії rNAPc2 докорінно відрізняється від такого антикоагулянту гепарину, який раніше застосовувався для профілактики тромбозів у пацієнтів з COVID-19. Гепарин інгібує пізніші фази згортання крові.

Якщо терапевтична дія rNAPc2 буде позитивною в клінічних дослідженнях при COVID-19, цей факт дозволить застосовувати його при інших тромбозапальних захворюваннях. До них відносяться антифосфоліпідний синдром — серйозне ускладнення, яке може розвинутися при аутоімунних захворюваннях, таких як системний червоний вовчак.

За матеріалами www.gelbe-liste.de

Опубліковано  16.07.2021

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