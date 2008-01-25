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Новини медицини та фармаціїРизик яких захворювань підвищений у осіб зі схильністю до утворення келоїдних рубців?

Ризик яких захворювань підвищений у осіб зі схильністю до утворення келоїдних рубців?

Опубліковано  12.01.2023

У нещодавньому багатоцентровому поперечному популяційному когортному дослідженні було показано, що утворення келоїдних (гіпертрофічних) рубців пов’язане з підвищеним ризиком розвитку атопічної екземи, артеріальної гіпертензії та захворювань опорно-рухового апарату.

Дослідження було проведено вченими зі Школи імунології й мікробіології та Інституту дерматології Святого Іоанна в Королівському коледжі Лондона (School of Immunology & Microbial Sciences and St John’s Institute of Dermatology at King’s College London).

Було проаналізовано дані Британського біобанку (UK Biobank) про наявність супутніх захворювань у пацієнтів з гіпертрофічними рубцями.

Було виявлено, що в осіб з такими рубцями відзначають підвищений ризик розвитку атопічної екземи, артеріальної гіпертензії, больового синдрому та захворювань опорно-рухового апарату.

У дослідженні було проаналізовано дані 972 учасників з гіпертрофічними рубцями та 229 106 представників контрольної групи, які не мають ознак келоїдоутворення. Для статистичного аналізу даних застосовували моделі логістичної регресії.

Результати дослідження опубліковано у журналі «JAMA Dermatology».

Було виявлено, що ризик розвитку супутньої патології у пацієнтів з гіпертрофічними рубцями залежить від етнічної приналежності. Так, ймовірність виникнення міом та артеріальної гіпертензії є вищою в осіб негроїдної раси.

За оцінками дослідників, поєднаний розвиток цих патологічних станів пояснюється наявністю загальних патофізіологічних механізмів виникнення. На сьогодні потрібні подальші дослідження в цій галузі.

Як зазначили вчені, потенційно визначення патофізіологічного взаємозв’язку між схильністю до утворення келоїдних рубців та інших захворювань сприятиме їх ранньому виявленню та профілактиці.

Крім того, доктор Чуін Ін Унг (Chuin Ying Ung), провідний автор дослідження, пояснив, що було виявлено важливі прогалини в медичних картах учасників Британського біобанку, які вимагають подальшого усунення для підвищення дослідницького потенціалу цієї бази даних.

Ч.І. Унг розповів, що вчені планують подальші дослідження загальних генетичних, молекулярних та клітинних механізмів фіброзування різних тканин, включаючи сполучну тканину внутрішніх органів.

За матеріалами www.jamanetwork.com; www.medicalxpress.com

Опубліковано  12.01.2023

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