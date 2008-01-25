Ризик розвитку деменції та споживання магнію: чи є зв'язок?
У нещодавньому дослідженні було виявлено, що високе споживання магнію з продуктами харчування пов’язане з нижчим ризиком розвитку деменції, ніж у середньому в популяції.
До продуктів з високим вмістом магнію належать темний шоколад, шпинат та горіхи.
За оцінками експертів, у 2019 р. у всьому світі деменцію було виявлено у 57,4 млн осіб.
На сьогодні немає лікарського засобу, ефективного при деменції. На думку експертів, найважливішими наразі є профілактичні стратегії.
Раніше у дослідженнях було показано, що вживання великої кількості магнію з продуктами харчування потенційно сприяє покращенню когнітивних функцій та зниженню ризику розвитку деменції. Так, в одному з них було продемонстровано, що у осіб, які отримували найвищі дози магнію, ймовірність виникнення деменції була на 37% нижчою, ніж у людей, які вживали його в найменшій кількості. До цього дослідження було включено 1000 учасників середнього віку. Період спостереження становив 17 років.
У нещодавньому дослідженні було проаналізовано дані 6001 учасника віком 40–73 років із Британського біобанку (UK Biobank). Було вивчено показники артеріального тиску, результати магнітно-резонансної томографії та оцінка рівня споживання магнію з їжею протягом 24-годинного періоду п’ять разів протягом 16 міс.
Виявлено, що у більш ніж 95% учасників кількість споживаного магнію була стабільною протягом періоду дослідження. Встановлено, що високе споживання магнію пов’язане з найкращими показниками здоров’я головного мозку порівняно з нижчим рівнем споживання цього макроелемента.
Доктор Келлі Джонсон-Арбор (Kelly Johnson-Arbor), медичний токсиколог, медичний директор та тимчасовий виконавчий директор Національного столичного токсикологічного центру (National Capital Poison Center), не брала участі в дослідженні. Вона пояснила, що потенційно високе споживання магнію сприяє профілактиці порушення когнітивних функцій та зниженню ризику розвитку деменції.
Результати дослідження було опубліковано в «Європейському журналі харчування» (European Journal of Nutrition).
Зменшення об’єму головного мозку та ураження білої речовини за даними магнітно-резонансної томографії є ознаками деменції. Відомо, що з віком відбувається зменшення об’єму мозку (вікарна атрофія). У дослідженні було показано, що споживання більше 550 мг магнію на добу пов’язане з менш вираженим зменшенням об’єму головного мозку до 55 років, ніж при споживанні 350 мг на добу.
Дослідники пояснили, що збільшення споживання магнію на 41% потенційно сприяє покращенню здоров’я головного мозку, когнітивних функцій та зниженню ризику розвитку деменції.
Цікаво, що нейропротекторна дія магнію була більш вираженою у жінок, ніж у чоловіків, і у жінок під час постменопаузи, ніж у жінок в період пременопаузи.
Ховард Пратт (Howard Pratt), доктор медичних наук, психіатр та медичний директор з поведінкового здоров’я у некомерційній медичній організації Community Health of South Florida, Inc., не брав участі в дослідженні. Він пояснив, що один з механізмів нейропротекції, що проявляє магній, пов’язаний зі зниженням артеріального тиску.
Доктор К. Джонсон-Арбор зазначила, що магній проявляє протизапальні властивості і таким чином знижує рівень запалення в головному мозку при деменції та деяких неврологічних захворюваннях.
Лікар Наомі Жан-Батист (Naomi Jean-Baptiste), сертифікований лікар швидкої допомоги, не брала участі в дослідженні. Вона застерегла від використання надто великої кількості магнію. Так, його надлишок може бути шкідливим для організму. Високий рівень магнію може зумовлювати розвиток м’язової слабкості, втоми, зниження артеріального тиску, задишки і навіть летального наслідку. Н. Жан-Батист підкреслила, що необхідно обговорити з лікарем можливість включення продуктів з високим вмістом магнію в раціон харчування.
На сьогодні необхідні подальші дослідження впливу вживання магнію з раціоном харчування на когнітивні функції та ризик розвитку деменції.
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
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