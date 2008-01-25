У недавньому дослідженні було показано, що ризик летального наслідку в результаті хронічної хвороби нирок (ХХН) є вищим у осіб, які рідко вживають фрукти та овочі, порівняно з пацієнтами, що включають до раціону фрукти та овочі щодня.

Під час стратифікації ризику залежно від стадії ХХН було встановлено, що підвищення ймовірності летального наслідку в осіб, що рідко вживають фрукти та овочі, не залежить від стадії хвороби.

До дослідження було включено учасників з Японії з ХХН і без такої патології.

Раніше було показано, що регулярне вживання фруктів та овочів сприяє зниженню ризику летального наслідку серед населення загалом. Також у низці досліджень продемонстровано, що в осіб з ХХН неазійської етнічної приналежності, які регулярно вживають фрукти та овочі, ймовірність летального наслідку є нижчою, ніж у пацієнтів з ХХН, що включають їх до раціону рідко.

При цьому на сьогодні пацієнтам з ХХН, особливо тим, хто перебуває на амбулаторному гемодіалізі, не рекомендується вживати значну кількість овочів та фруктів у зв’язку з потенційним ризиком розвитку гіперкаліємії.

В учасників було визначено рівень калію в плазмі крові на момент включення до дослідження. Надалі не було виявлено підвищення його рівня в осіб, які щодня вживають у їжу овочі та фрукти.

Доктор Вакасугі (Wakasugi), автор дослідження, пояснив, що рівень вживання овочів та фруктів помітно різниться у різних країнах. За оцінками експертів, у раціоні азійського населення таких продуктів більше у порівнянні з дієтою інших етнічних груп.

Для дослідження зв’язку між кількістю фруктів і овочів у раціоні і ризиком летального наслідку в результаті ХХН було проаналізовано дані пацієнтів з Лікарні на острові Садо (Sado Island), Японія. Частоту споживання цих продуктів визначали за допомогою самозвітів учасників.

У дослідженні взяли участь 2006 пацієнтів, у 1033 з них (52%) було діагностовано ХХН. При цьому 131 учасник перебував на амбулаторному гемодіалізі. Дослідники виявили, що в осіб, які ніколи не вживали в їжу фрукти та овочі або вживали рідко, ризик летального наслідку був на 60% вищим у порівнянні з учасниками, що включали їх до раціону щодня. Середній період спостереження у дослідженні становив 5,7 року.

Доктор Вакасугі підкреслив, що незважаючи на культурні відмінності в раціоні харчування в різних країнах, користь від щоденного вживання овочів та фруктів є універсальною для осіб будь-якої етнічної приналежності.

Результати дослідження опубліковано у виданні «Journal of Renal Nutrition».

За матеріалами www.medicalxpress.com