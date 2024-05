У пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу (ЦД ІІ) підвищений ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи, деменції, раку та переломів кісток. І, незважаючи на збільшення кількості ефективних лікарських засобів для лікування хворих на ЦД II, зміна способу життя, включаючи регулярні фізичні вправи та дієту, залишається наріжним каменем терапії при цьому захворюванні.

Як зазначив доктор Джанетт Барбареско (Janett Barbaresko), співробітник Німецького діабетичного центру (German Diabetes Center) в Дюссельдорфі, Німеччина, нещодавній метааналіз показав, що дотримання дієти, багатої цільнозерновими продуктами, клітковиною, рибою та поліненасиченими жирними кислотами (ПНЖК), а також вживання в їжу більшої кількості овочів та рослинного білка сприяє збільшенню тривалості життя пацієнтів із ЦД II.

У той же час дослідники наголошують на необхідності подальших досліджень для визначення впливу на прогресування ЦД II молочних продуктів, м’яса та чаю, а також мікронутрієнтів, таких як кофеїн та вітамін D.

Результати метааналізу були представлені на щорічних зборах Європейської асоціації з вивчення діабету (European Association for the Study of Diabetes — EASD) цього року в Стокгольмі, Швеція.

Дослідники провели систематичний огляд 107 проспективних обсерваційних досліджень, у яких вивчали різні дієтичні фактори (тобто режим харчування, вміст у продуктах макроелементів (вуглеводів, жирів, білків), мікроелементів (мінералів та вітамінів), поліфенолів, вживання дієтичних добавок) та їх зв’язок із ризиком летального наслідку у пацієнтів віком від 18 років із ЦД II.

У аналізі було показано, що регулярне вживання цільнозернових продуктів, клітковини, риби, омега-3 ПНЖК було пов’язане зі зниженням ризику летального наслідку від усіх причин на 16%. Також продемонстровано, що додаткове включення до раціону 5 г харчових волокон (клітковини) на день порівняно із середньопопуляційним було пов’язане зі зниженням ризику летального наслідку на 14%. Вживання додаткової порції риби на тиждень та збільшення кількості омега-3 ПНЖК на 0,1 г на день асоційовані зі зниженням ризику летального результату на 16% та 13% відповідно.

Основними джерелами омега-3 ПНЖК є риба, рослинна олія, горіхи (особливо волоські), насіння льону та лляна олія, а також листові овочі.

Також було показано, що ризик летального наслідку був нижчим у осіб, які споживають велику кількість овочів та рослинного білка (наприклад горіхів, тофу, бобів, сочевиці та гороху).

У той же час продемонстровано, що додавання до раціону з продуктами харчування 300 мг холестерину на день було пов’язане з підвищенням ризику смерті на 19%.

Не було виявлено переконливих доказів переваг середземноморської дієти та дієти з низьким вмістом вуглеводів та великою кількістю білка, а також зв’язку між вживанням м’яса, горіхів, молочних продуктів, кофеїну та вітаміну D з ризиком летального наслідку.

За матеріалами www.medicalxpress.com