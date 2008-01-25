Корекція рівня серотоніну вважається основним фармакологічним механізмом зменшення вираженості симптомів депресії.

У нещодавньому огляді, виконаному співробітниками Університетського коледжу Лондона (University College London — UCL), зв’язок між низьким рівнем серотоніну та ризиком розвитку депресії було поставлено під сумнів. У дослідженнях, включених до огляду, взяли участь понад 100 000 учасників.

Результати огляду опубліковано в журналі «Molecular Psychiatry».

Ведучий автор дослідження — Джоанна Монкріфф (Joanna Moncrieff), професор психіатрії Університетського коледжу Лондона. Вона також є психіатром-консультантом Північно-східного Лондонського фонду Національної служби охорони здоров’я (North East London National Health Service Foundation Trust), який надає послуги в галузі психіатрії та громадського здоров’я. Д. Монкріфф пояснила, що, проаналізувавши велику кількість раніше проведених досліджень та метааналізів, дослідники констатували відсутність переконливих доказів зв’язку між ризиком розвитку депресії та зниженим рівнем серотоніну або зниженням його активності.

Так, не було відзначено відмінностей у рівні серотоніну та продуктів його розпаду в крові та/або лікворі в учасників з діагностованою депресією та здоровими добровольцями з контрольної групи.

Також не було виявлено переконливих доказів зв’язку між ризиком розвитку депресії та активністю серотоніну, рецепторів серотоніну, білка — переносника серотоніну та гена, що кодує синтез білка, — переносника серотоніну.

Під час аналізу досліджень, у яких із раціону учасників було виключено амінокислоту триптофан, необхідну для синтезу серотоніну, було відзначено, що індуковане зниження рівня серотоніну не призводило до розвитку депресії у здорових добровольців.

Під час проведення огляду було виявлено зв’язок між високим рівнем стресу та великою кількістю стресових ситуацій в анамнезі в учасників та підвищеним ризиком розвитку депресії.

У цьому огляді також показано, що антидепресанти при тривалому прийомі призводять до зниження рівня серотоніну. Дослідники вважають, що зниження синтезу серотоніну є компенсаторним у відповідь на первинне підвищення рівня серотоніну на початку прийому цих препаратів.

Автори огляду наголошують на важливості подальших досліджень для визначення ефективних методів терапії при депресії. Насамперед у галузі психотерапії, аутотренінгів та технік, спрямованих на контроль емоцій у стресових ситуаціях. Не менш важливо, на думку авторів огляду, боротися з такими факторами ризику розвитку депресії, як бідність, стрес та самотність.

Таким чином, на думку авторів огляду, серотонінова гіпотеза розвитку депресії не підтверджується. При цьому Д. Монкріфф підкреслила, що перш ніж припинити приймати антидепресанти, необхідно звернутися до лікаря та дотримуватися його рекомендацій, щоб уникнути синдрому відміни.

За матеріалами www.medicalxpress.com