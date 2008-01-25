До недавнього часу немовлята і діти зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) не отримували лікування, здатного зупинити прогресування нервово-м’язового захворювання. При СМА пошкоджені рухові нейрони спинного мозку не можуть правильно посилати сигнали до м’язових клітин. У результаті немовлята і діти зі СМА не в змозі тримати голову, сидіти або ходити. Ступінь клінічних проявів різний і залежить від серйозності мутації.

У публікації в «Медичному журналі Нової Англії» (New England Journal of Medicine — NEJM) Безіл Даррас, доктор медицини (Basil Darras, MD) з дитячої лікарні Бостона (Boston Children’s Hospital), та його колеги повідомляють про позитивні результати застосування рісдіпламу. Рісдіплам — це найновіший з розроблених за останні десятиліття препаратів, що модифікують хворобу СМА. На відміну від більш ранніх методів лікування, це низькомолекулярний лікарський засіб, який можна приймати перорально.

У відкритому дослідженні брала участь 41 дитина у віці 1–7 міс в 14 центрах зі СМА 1-го типу, найтяжчою формою захворювання; симптоми з’являються протягом перших 6 міс, і хворі діти зазвичай вмирають протягом 2–3 років. У порівнянні з історичними контрольними даними про дітей, які не отримували лікування, у немовлят на тлі терапії спостерігалося поліпшення рухової функції, включаючи здатність сидіти без сторонньої допомоги протягом певного періоду часу. Вони з більшою ймовірністю, ніж контрольна група, набували певних моторних навичок і жили довше, ніж можна було очікувати.

Усунення першопричини СМА

У 1961 р. дитячий невролог з Бостона Рендольф Байєрс, доктор медицини (Randolph Byers, MD), і невропатолог Бетті Банкер, доктор медицини (Betty Banker, MD) описали інфантильну форму СМА. За останнє десятиліття Бостонська дитяча лікарня брала активну участь у розробці та клінічних дослідженнях методів лікування, спрямованих на першопричину СМА: нездатність синтезувати достатню кількість білка SMN, необхідного для нормального функціонування рухового нейрону. Дефіцит є результатом мутацій як в SMN1, так і в його «резервному» гені SMN2.

У 2004 р. Б. Даррас став співзасновником Мережі педіатричних нейром’язових клінічних досліджень (Pediatric Neuromuscular Clinical Research Network — PNCRN) СМА, консорціуму дослідницьких центрів, що включає і Бостонську дитячу лікарню, для прискорення розробки методів лікування.

За словами Б. Дарраса, неможливо проводити клінічні дослідження рідкісного захворювання на базі тільки однієї лікарні. У PNCRN об’єднали дослідників з різних закладів, завдяки чому вдалося проаналізувати дані історичних обсерваційних досліджень та розробити критерії клінічного ефекту, які використовуються в клінічних дослідженнях для оцінки ефективності препаратів.

Десятиліття клінічного успіху при СМА

Протягом 7 років перший препарат, який призначається при СМА — нусінерсен (Спінраза) — проходив клінічні дослідження в Бостонських дитячих та інших центрах. Нусінерсен, що вводиться в спінальний канал за допомогою люмбальної пункції, є антизмістовим олігонуклеотидом, ефект якого полягає у спрямуванні «резервного» гену SMN2 на синтез більшої кількості білка SMN. У серпні 2014 р. Бостонська дитяча лікарня була першим у світі закладом, що включив немовля в основне клінічне дослідження ENDEAR. У грудні 2016 р. препарат отримав схвалення Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA), і з того часу команда Б. Дарраса провела лікування понад 100 немовлят, дітей і дорослих за допомогою нусінерсену.

У травні 2019 р., після успішного клінічного тестування у Бостонській дитячій лікарні застосовується замісна генна терапія препаратом онасемноген абепарвовек (Zolgensma) для немовлят і дітей віком до 2 років, хворих на СМА. Одноразово вводиться правильна версія гену SMN1. На сьогодні в рамках програми SMA 33 немовляти пройшли курс замісної генної терапії.

У серпні 2020 р. FDA схвалило рісдіплам (Evrysdi) для застосування у дорослих і дітей віком від 2 міс і старше. Подібно нусінерсену, рісдіплам змушує клітини людського організму виробляти більше білка SMN, але іншим способом. Замість спинномозкової пункції рісдіплам призначають щоденно у вигляді пероральних препаратів. На даний час близько 15 дітей і дорослих отримують рісдіплам в рамках програми СМА.

Скринінг новонароджених на СМА

Б. Даррас та інші учасники програми СМА продовжують досліджувати нові методи лікування, такі як застосування моноклональних антитіл для посилення зростання м’язових волокон у дітей зі СМА. Тим часом, частково завдяки лобіюванню Б. Дарраса, Массачусетс став одним з перших двох штатів США, який ввів в дію скринінг новонароджених на СМА, це сталося в січні 2018 р. Сьогодні у 32 штатах діють або розробляються програми, і очікується, що до 2022 р. вони діятимуть у всіх 50 штатах.

Б. Даррас повідомляє: «До того часу, коли немовлят зі СМА-1 приносять до лікаря, вони вже втратили 50% або більше своїх мотонейронів. Якщо ми зможемо діагностувати захворювання до прояву клінічних симптомів, то матимемо змогу почати медикаментозне лікування дуже рано і досить часто реально змінити ситуацію для цих дітей, запобігши хворобі».

За матеріалами www.medicalxpress.com