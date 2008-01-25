Ревматоїдний артрит та ризик розвитку стенозу аортального клапана: чи є зв'язок?
Раніше у дослідженнях було показано, що ревматоїдний артрит пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку ішемічної хвороби серця. У той самий час невідомо, як пов’язаний ревматоїдний артрит із ризиком розвитку стенозу аортального клапана. Ця вада серця є звуженням гирла аорти на рівні аортального клапана. Порушення гемодинаміки при такій ваді полягають в утрудненні надходження крові з лівого шлуночка в аорту.
У нещодавньому дослідженні показано, що ризик розвитку аортального стенозу підвищений у хворих на ревматоїдний артрит порівняно з учасниками без цього захворювання.
Дослідження проведено доктором медичних наук Тейтом М. Джонсоном (Tate M. Johnson) із системи охорони здоров’я штату Вірджинія, штату Небраска та Західної Айови (VA Nebraska-Western Iowa Health Care System) та його колегами. Так, у проведенні дослідження взяли участь Четадж А. Махабір (Chetaj A. Mahabir), Ян’юна Ян (Yangyuna Yang), Пуняша Роул (Punyasha Roul), Ендрю М. Голдсвейг (Andrew M. Goldsweig) та інші дослідники.
У дослідженні проаналізовано ризик розвитку аортального стенозу, хірургічного втручання на аортальному клапані, летального наслідку, пов’язаного з аортальним стенозом, та факторів ризику розвитку цієї вади серця у пацієнтів із ревматоїдним артритом.
У когортному дослідженні взяли участь 73 070 пацієнтів із діагностованим ревматоїдним артритом. Контрольну групу становили 639268 учасників без цього захворювання.
У дослідженні використано дані Управління охорони здоров’я ветеранів (Veterans Health Administration) та Центрів послуг Medicare та Medicaid у період 2000–2019 рр. Пацієнти з ревматоїдним артритом були зіставні за віком та статтю з учасниками контрольної групи.
При аналізі отриманих даних виявлено, що у пацієнтів з ревматоїдним артритом підвищені ризик розвитку аортального стенозу, необхідність хірургічного лікування цієї патології серця та летального наслідку, пов’язаного з аортальним стенозом.
Дослідники підкреслили, що необхідні подальші дослідження для того, щоб визначити, чи аортальний стеноз є ускладненням ураження серця при ревматоїдному артриті.
Результати дослідження опубліковано у виданні «JAMA Internal Medicine».
За матеріалами www.medicalxpress.com, www.jamanetwork.com
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