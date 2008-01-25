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Новини медицини та фармаціїРеспіраторно-синцитіальний вірус: на запитання відповідає лікар

Респіраторно-синцитіальний вірус: на запитання відповідає лікар

Опубліковано  27.12.2022

Доктор Девід Вебер, заступник головного лікаря Медичного центру UNC та медичний директор Департаменту профілактики інфекцій UNC, розповів про симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), спричиненої респіраторно-синцитіальним вірусом (РСВ).

РСВ — поширений вірус, його найбільша розповсюдженість відмічається з грудня до лютого.

Ризик зараження РСВ найбільш високий у недоношених дітей та осіб похилого віку. Д. Вебер пояснив, що в більшості випадків перебіг ГРВІ, викликаної РСВ, — без тяжких симптомів, і хворі одужують протягом тижня. У той же час вірус висококонтагіозний, і доктор Д. Вебер наголосив, що до захворювання слід ставитися серйозно.

РСВ передається повітряно-краплинним шляхом. Оптимальні умови передачі вірусу — низька температура і висока вологість довкілля. Також високою є ймовірність передачі вірусу контактним шляхом — через навколишні предмети, дверні ручки, яких перед тим торкалася людина, інфікована РСВ.

Особи, інфіковані РСВ, зазвичай заразні протягом 3–8 днів. Вірус може зберігатися на поверхнях до 6 год. У той же час він гине при дії побутових засобів дезінфікування.

Д. Вебер для зниження ризику інфікування рекомендує дотримуватися правил гігієни, включаючи часте миття рук та дезінфекцію вдома.

Симптоми ГРВІ, викликаної РСВ, включають:

  • риніт (нежить);
  • зниження апетиту;
  • кашель;
  • чхання;
  • гіпертермію;
  • біль у горлі;
  • головний біль;
  • підвищену дратівливість у дітей;
  • підвищену частоту дихання;
  • хрипи у легенях при аускультації.

Експерти рекомендують обов’язково підтримувати водний баланс (використовувати достатню кількість рідини) при ГРВІ, спричиненій РСВ.

У ряді випадків рекомендується інгаляційна терапія альбутеролом, яка проводиться за допомогою небулайзера.

Педіатр Рікардо Балер (Ricardo Baler) зазначив, що близько 2% пацієнтів потребують госпіталізації для більш інтенсивного лікування.

Експерти UNC рекомендують негайно звернутися до лікаря, якщо дитина має симптоми зараження РСВ і при цьому:

  • вік дитини молодше 6 міс;
  • дитина народилася недоношеною;
  • у дитини діагностовано хронічне респіраторне захворювання;
  • у дитини діагностовано патологію імунної системи.

Нині немає вакцини для профілактики РСВ. Д. Вебер зазначив, що на сьогодні ведуться клінічні дослідження двох вакцин для профілактики РСВ. Крім того, розроблені антитіла для терапії РСВ, які особливо ефективні у лікуванні дітей раннього віку. Дітям із груп високого ризику можна вводити ці антитіла для профілактики протягом епідемічного сезону.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  27.12.2022

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