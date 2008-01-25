Респіраторні симптоми: ГРЗ чи алергічна реакція?

Алергічні реакції та гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) можуть проявлятися схожими симптомами.

Дебора Ерліх (Deborah Erlich), заступник голови з освіти та доцент сімейної медицини Медичної школи Університету Тафтса (Tufts University School of Medicine), США, зазначила, що цього року період сезонної алергії триває довше, ніж у попередні роки. Це пов’язано з погодою: теплішою навесні та взимку, відповідно, період цвітіння рослин почався раніше.

Як визначити, що викликає симптоми у кожному індивідуальному випадку?

При алергії частіше відзначаються свербіж повік та очей, ніж при ГРЗ.

Лихоманка, як правило, характерна для ГРЗ. ГРЗ переважно мають меншу тривалість, але можуть призводити до розвитку інфекційних ускладнень, наприклад, пневмонії. Прояви сезонної алергії часто більш тривалі.

Алергічна реакція пов’язана із вивільненням гістаміну при контакті з алергеном. При цьому симптоми можуть розвиватися через декілька хвилин після контакту з ним. Наприклад, при алергії на пилок сльозотеча, ринорея, чхання можуть розвинутися за кілька хвилин на свіжому повітрі. При алергії на шерсть/лупу кішки, симптоми виявляються при контакті з твариною.

Сезонна алергія триває протягом усього періоду цвітіння рослини, що є алергеном, і повторюється щороку. При цьому ГРЗ розвиваються періодично без чіткого зв’язку з часом року.

Рекомендації для пацієнтів із сезонною алергією

Уникайте тригерів — контакту з алергенами. У період цвітіння рослини, на яку у вас алергія, намагайтеся менше часу проводити на відкритому повітрі, застосовуйте вдома очищувачі повітря, користуйтеся кондиціонером і відчиняйте вікна.

Важливо знімати взуття під час входу до будинку, щоб не розносити по приміщенню пилок та частинки трави.

Приймайте безрецептурні антигістамінні препарати.

Уникайте застосування пероральних деконгестантів протягом тривалого періоду. Протинабрякові засоби звужують кровоносні судини, сприяють зменшенню закладеності носа, але можуть бути небезпечними для пацієнтів із супутнім підвищеним артеріальним тиском, серцево-судинними захворюваннями або глаукомою. Пацієнтам із такими захворюваннями слід повністю уникати застосування деконгестантів. Необхідно проконсультуватися з лікарем перед застосуванням протинабрякових засобів.

Експерти рекомендують при алергічному риніті застосовувати назальні глюкокортикостероїди. Також можна використовувати сольові розчини у формі назальних крапель та спреїв для зволоження слизової оболонки носових ходів.

Для усунення свербежу і сльозотечі ефективні очні краплі, що містять антигістамінні лікарські засоби.

Якщо у пацієнта з алергією відмічають хрипи, пов’язані з диханням, йому необхідно обстежитися для виявлення бронхіальної астми. Можливо, лікар порекомендує застосування протиастматичних препаратів у формі дозованих інгаляторів.

Пацієнтам з алергічним ринітом також може бути рекомендований монтелукаст. Особливо цей препарат показаний пацієнтам із супутньою бронхіальною астмою.

Імунотерапія показана пацієнтам, у яких неефективна медикаментозна терапія алергії. Цей метод лікування спрямований на формування у пацієнта імунної толерантності до алергену.

Крім того, пацієнтам з алергією рекомендується особливу увагу приділити профілактиці ГРЗ: мити руки, уникати дотиків до обличчя, уникати контакту з особами з симптомами респіраторних інфекцій, вакцинуватися від грипу.

За яких симптомів необхідно звернутися до лікаря?

При тривало персистуючих симптомах.

При поєднанні типових симптомів алергії з лихоманкою.

Якщо відмічають порушення, утруднення дихання, свистяче дихання або задишка.

За матеріалами www.medicalxpress.com