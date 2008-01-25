Ранній скринінг атеросклерозу: фокус на білковий маркер?

У нещодавньому дослідженні було показано, що визначення рівня білка аполіпопротеїну B-100 (ApoB) потенційно є точнішим методом прогнозування ризику розвитку атеросклеротичних серцево-судинних захворювань, ніж дослідження вмісту холестерину в плазмі крові.

Атеросклероз — це стан, що характеризується формуванням бляшок на стінках кровоносних судин. Атеросклеротичні серцево-судинні захворювання — це загальний термін, що включає різні хвороби, які можуть розвинутися внаслідок атеросклерозу, у тому числі інфаркт, інсульт, стенокардію, атеросклероз артерій нижніх кінцівок.

Ранній скринінг атеросклерозу дозволяє оцінити ризики та потенційно розробити індивідуальні заходи профілактики розвитку атеросклеротичних захворювань. Аполіпопротеїн B-100 бере участь у транспорті холестерину. У дослідженні виявлено, що рівень АроВ може бути підвищеним у осіб з нормальним рівнем загального холестерину та холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ).

Дослідження проведено групою вчених із Intermountain Healthcare — системи з 33 лікарень у штаті Юта.

Результати дослідження були представлені на щорічних наукових сесіях Американського коледжу кардіологів (2023 American College of Cardiology annual Scientific Sessions — ACC23) у Новому Орлеані в 2023 р.

Кардіолог з Техаського інституту серця (Texas Heart Institute) доктор Салім Вірані (Salim Virani) не брав участі в дослідженні. Він пояснив, що підвищений рівень холестерину, особливо холестерину ЛПНЩ, підвищує ризик розвитку атеросклерозу та атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. АроВ бере участь у транспорті холестерину та зумовлює його проникнення через стінки артерій та розвиток бляшок. Атеросклеротичні бляшки призводять до звуження судин, а у разі їх розриву утворюються тромби, що може спричинити розвиток інсульту та інфаркту. На думку С. Вірані, визначення рівня АроВ є важливим маркером ризику розвитку атеросклерозу.

У дослідженні було проаналізовано дані 705 осіб, середній вік яких становив 56 років. Із загальної кількості учасників 41% становили жінки.

Автор дослідження доктор Джеффрі Л. Андерсон (Jeffrey L. Anderson) пояснив, що рівень АроВ може бути підвищеним навіть у пацієнтів з низьким показником холестерину ЛПНЩ. При цьому рівень АроВ відображає ризик розвитку атеросклерозу точніше, ніж вміст ЛПНЩ. Доктор Дж. Л. Андерсон підкреслив, що пацієнтам з підвищеним рівнем АроВ необхідно проводити інтенсивну гіполіпідемічну терапію навіть за нормального рівня холестерину ЛПНЩ. Особливо ця рекомендація є актуальною для осіб з метаболічним синдромом, цукровим діабетом або переддіабетом. Також пацієнтам з підвищеним рівнем АроВ необхідно рекомендувати раціон з низьким вмістом насичених та трансжирів, контроль маси тіла та регулярну фізичну активність.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com