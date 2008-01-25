Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїРанній скринінг атеросклерозу: фокус на білковий маркер?

Ранній скринінг атеросклерозу: фокус на білковий маркер?

Опубліковано  15.03.2023

У нещодавньому дослідженні було показано, що визначення рівня білка аполіпопротеїну B-100 (ApoB) потенційно є точнішим методом прогнозування ризику розвитку атеросклеротичних серцево-судинних захворювань, ніж дослідження вмісту холестерину в плазмі крові.

Атеросклероз — це стан, що характеризується формуванням бляшок на стінках кровоносних судин. Атеросклеротичні серцево-судинні захворювання — це загальний термін, що включає різні хвороби, які можуть розвинутися внаслідок атеросклерозу, у тому числі інфаркт, інсульт, стенокардію, атеросклероз артерій нижніх кінцівок.

Ранній скринінг атеросклерозу дозволяє оцінити ризики та потенційно розробити індивідуальні заходи профілактики розвитку атеросклеротичних захворювань. Аполіпопротеїн B-100 бере участь у транспорті холестерину. У дослідженні виявлено, що рівень АроВ може бути підвищеним у осіб з нормальним рівнем загального холестерину та холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ).

Дослідження проведено групою вчених із Intermountain Healthcare — системи з 33 лікарень у штаті Юта.

Результати дослідження були представлені на щорічних наукових сесіях Американського коледжу кардіологів (2023 American College of Cardiology annual Scientific Sessions — ACC23) у Новому Орлеані в 2023 р.

Кардіолог з Техаського інституту серця (Texas Heart Institute) доктор Салім Вірані (Salim Virani) не брав участі в дослідженні. Він пояснив, що підвищений рівень холестерину, особливо холестерину ЛПНЩ, підвищує ризик розвитку атеросклерозу та атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. АроВ бере участь у транспорті холестерину та зумовлює його проникнення  через стінки артерій та розвиток бляшок. Атеросклеротичні бляшки призводять до звуження судин, а у разі їх розриву утворюються тромби, що може спричинити розвиток інсульту та інфаркту. На думку С. Вірані, визначення рівня АроВ є важливим маркером ризику розвитку атеросклерозу.

У дослідженні було проаналізовано дані 705 осіб, середній вік яких становив 56 років. Із загальної кількості учасників 41% становили жінки.

Автор дослідження доктор Джеффрі Л. Андерсон (Jeffrey L. Anderson) пояснив, що рівень АроВ може бути підвищеним навіть у пацієнтів з низьким показником холестерину ЛПНЩ. При цьому рівень АроВ відображає ризик розвитку атеросклерозу точніше, ніж вміст ЛПНЩ. Доктор Дж. Л. Андерсон підкреслив, що пацієнтам з підвищеним рівнем АроВ необхідно проводити інтенсивну гіполіпідемічну терапію навіть за нормального рівня холестерину ЛПНЩ. Особливо ця рекомендація є актуальною для осіб з метаболічним синдромом, цукровим діабетом або переддіабетом. Також пацієнтам з підвищеним рівнем АроВ необхідно рекомендувати раціон з низьким вмістом насичених та трансжирів, контроль маси тіла та регулярну фізичну активність.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  15.03.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини