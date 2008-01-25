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Новини медицини та фармаціїРанній дебют цукрового діабету та артеріальної гіпертензії підвищує ризик розвитку первинної відкритокутової глаукоми?

Ранній дебют цукрового діабету та артеріальної гіпертензії підвищує ризик розвитку первинної відкритокутової глаукоми?

Опубліковано  31.08.2022

Первинна відкритокутова глаукома (ПВКГ) — основна причина незворотної сліпоти в усьому світі. Багато факторів ризику розвитку глаукоми описані в літературі: сімейний анамнез, підвищений внутрішньоочний тиск, літній вік, негроїдна раса, судинні захворювання, включаючи гіпертонічну хворобу, цукровий діабет ІІ типу, мігрень та синдром обструктивного апное уві сні. ПВКГ є найпоширенішим типом глаукоми, частка якого серед всіх випадків глаукоми — 80–90%. Важливо, що на ранній стадії глаукома є малосимптомною, тому пацієнти часто звертаються до лікаря на пізніх стадіях захворювання.

Поширеність цукрового діабету ІІ типу, артеріальної гіпертензії, мігрені та синдрому обструктивного апное уві сні при глаукомі добре вивчена. Проте вплив цих захворювань на розвиток ПВКГ досліджено недостатньо.

У нещодавньому дослідженні було вивчено зв’язок між віком дебюту артеріальної гіпертензії, цукрового діабету ІІ типу, мігрені та синдрому обструктивного апное уві сні та віком на момент встановлення діагнозу ПВКГ.

Дослідження було проведено на базі Південно-Західного медичного центру Техаського університету (University of Texas Southwestern Medical Center).

Результати опубліковано в журналі «Clinical Ophthalmology».

Керівник дослідження Каранджит Кунер (Karanjit Kooner), доктор медичних наук, доцент кафедри офтальмології Техаського університету, пояснив, що на сьогодні немає достатньо ефективних методів лікування пацієнтів з глаукомою на пізніх стадіях. У зв’язку із цим особливо важливо проводити ефективний скринінг захворювання на ранніх етапах для профілактики розвитку незворотного зниження зору та сліпоти.

Доктор К. Кунер зазначив, що як при цукровому діабеті ІІ типу, так і при гіпертонічній хворобі розвиваються ураження кровоносних судин зорового нерва та сітківки. Таким чином, ймовірно, ці судинні порушення спричиняють підвищений ризик розвитку ПВКГ. Доктор К. Кунер підкреслив, що результати дослідження потенційно дозволять удосконалити скринінг ПВКГ, сприяти більш ранній діагностиці захворювання та профілактиці порушень зору, зниження якості життя пацієнтів та сліпоти внаслідок прогресування ПВКГ.

У дослідженні також взяли участь співробітники Південно-західного медичного центру Техаського університету Джеффрі Вуліскрофт (Jeffrey Wooliscroft), Рубіл Акрам (Rubeel Akram), Хафса Зубері (Hafsa Zuberi), Бетті Тонг (Betty Tong), Джейн Гу (Jane Гун) та Аарон Херд (Aaron Hurd).

За матеріалами www.medicalxpress.com;

www.dovepress.com

Опубліковано  31.08.2022

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